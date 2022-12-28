Мурашко сообщил о почти 1,8 млн заболевших гриппом россиян за неделю

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Почти 1,8 млн человек заболели гриппом в России за последнюю неделю. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается, и более 120 тыс. пациентов <...> болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, как система здравоохранения справилась с волнами инфекционных заболеваний.

Мурашко добавил, что бороться с ростом числа заболевших помогают меры, принятые в регионах России с высоким уровнем заболеваемости. «Это приостановка работы школ, раньше дети вышли на каникулы, и это позволило разорвать эти цепочки», — сказал министр.

Как сообщал Роспотребнадзор, за неделю с 20 по 27 декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей на 7%. В ведомстве уточнили, что среди респираторных вирусов преобладает грипп, на долю которого приходится 76,5% респираторных инфекций. Самым распространенным штаммом остается A (H1N1) 2009 года, то есть свиной грипп. Его выявили во всех регионах России.

Заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, говорили РБК в Роспотребнадзоре. Глава службы Анна Попова называла эпидемическую ситуацию в России напряженной.

В некоторых регионах России в целях профилактики гриппа школьников перевели на дистанционное обучение или пораньше отпустили на каникулы. Также в ряде субъектов был введен масочный режим в социальных и медицинских учреждениях.