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Школы Калининграда перевели на дистанционку из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Учащиеся всех школ Калининграда в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом переводятся с понедельника, 26 декабря, на дистанционное обучение. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

«Ввиду нарастания эпидемического процесса по заболеваемости гриппом и ОРВИ прежде всего среди детей, с учетом данных ежедневного мониторинга заболеваемости школьников Калининграда на 51 календарной неделе, главным государственным санитарным врачом Калининградской области внесено предписание временно приостановить учебный процесс в очном формате для всех школ города Калининграда с 26.12.2022», — говорится в сообщении.

Дата окончание дистанционного обучения не сообщаться.

Очные занятия также отменены в школах Саратовской области, сообщает региональное министерство образования. Однако в этом регионе власти приняли решения перевести школьников на каникулы. Они начнутся с 26 декабря.

«Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях будут проведены в соответствии с ограничительными санитарно-эпидемиологическими мерами профилактики», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что из-за рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом ряде российских регионов удвоилась нагрузка на службу скорой помощи, а время ожидания скорой увеличилось до нескольких часов. Издание отметило, что в отдельных регионах наблюдается дефицит бригад, в связи с чем медиков отзывают из отпусков или они работают сверхурочно.

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Роспотребнадзор 15 декабря сообщил, что заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом и составила 7,87 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2021 года показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения.

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