Заболеваемость гриппом выросла в России в 11 раз в сравнении с 2021 годом

Заболеваемость гриппом выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, сообщили РБК в Роспотребнадзоре. Насколько эффективны российские вакцины и как прошла кампания по вакцинации — разбирался РБК

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Роспотребнадзор раскрыл данные по заболеваемости гриппом в этом году: как сообщили РБК в ведомстве, несмотря на то что вакцинацию к декабрю прошли 74 млн россиян, заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года составила 7,87 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2021 года показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения, добавили в службе, то есть в 11 раз ниже. В прошлом году от гриппа были вакцинированы 85,9 млн человек, в 2019-м — 73,9 млн человек, сообщили также в ведомстве.

13 декабря Роспотребнадзор представил данные по эпидемиологической ситуации в регионах. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах. Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Астраханской, Вологодской, Костромской и Тюменской областях, республиках Бурятия, Коми и Якутия (Саха), а также в Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Роспотребнадзор отметил, что среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах.

Какие вакцины применяются в России

По подсчетам занимающегося мониторингом фармрынка аналитического агентства RNC Pharma, сделанным на основе данных Росздравнадзора и данных об импортных поставках, совокупный объем вакцин от гриппа, поступивших в обращение в этом году, составляет 76 млн доз, что примерно соответствует числу привитых в этом году.

Все одобренные для этого сезона Минздравом вакцины от гриппа, согласно госреестру лекарственных средств РБК и инструкциям к применению вакцин, содержат антиген свиного гриппа A (H1N1). При этом ВОЗ в этом году рекомендован следующий состав штаммов для вакцин от гриппа — уже упомянутый A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2), B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria), B/Phuket/3073/2013 (линияB/Yamagata), то есть наиболее эффективны четырехвалентные вакцины. В российском представительстве ВОЗ РБК уточнили, что страны сами принимают решение о составе своих вакцин от гриппа. Все производители следуют объявленному ВОЗ штаммовому составу и производят вакцины в соответствии с ним, поясняет руководитель департамента новых технологий Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Алексей Екимов.

Что касается производства вакцин в России, то на первом месте по объему выпуска находится трехвалентный «Совигрипп» производства компании «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио») — 55,7 млн упаковок за январь—октябрь против 41,2 млн годом ранее. На втором месте четырехвалентный «Ультрикс Квадри» («Нацимбио») — 10,6 млн упаковок, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. На третьем месте «Гриппол» («Петровакс») — 7,9 млн доз, что больше почти в четыре раза год к году. Последняя представлена как в трехвалентном, так и четырехвалентном варианте (на него пришлось около 30%).

В этом году сильно упал выпуск трехвалентной вакцины «Флю-М» с тем же антигенным составом, что и «Совигрипп», но без адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ) производства СПбНИИВС, входящего в структуру Федерального медико-биологического агентства, — 1,3 млн упаковок против 10,2 млн упаковок годом ранее. Еще одна вакцина этого института, четырехвалентная «Флю-М Тетра», в гражданский оборот поступила в объеме 682 тыс. доз, подсчитали для РБК в RNC Pharma. Импортная трехвалентная «Инфлювак» голландского производителя Abbott не поступала в обращение в прошлом году, в этом — в объеме 400,1 тыс. упаковок.

РБК направил запрос в СПбНИИВС, в Abbott от комментариев отказались.

В «Нацимбио» сниженный в этом году объем «Ультрикса Квадри» объяснили тем, что объем и номенклатуру поставок вакцин определяет госзаказчик — Минздрав. В министерстве не объяснили снижение заказа на «Ультрикс Квадри», однако уточнили, что за счет средств федерального бюджета закуплено и поставлено в субъекты Российской Федерации 66 млн доз вакцин, еще 250 тыс. доз вакцин против гриппа было поставлено в «новые субъекты».

По подсчетам маркетингового агентства DSM Group, количество упаковок вакцин от гриппа, поступивших в государственные клиники, за десять месяцев этого года составило 8,3 млн на 11,2 млрд руб., за тот же период прошлого года — 6,9 млн упаковок на 9,9 млрд руб., за весь прошлый год — 8,2 млн упаковок на 12,1 млрд руб. Большую часть поставок этого года (61%) составили препараты холдинга «Нацимбио», 38% — «Гриппол», 1% — вакцина СПбНИИВС. При этом пик закупок вакцин за январь—октябрь, как и в прошлом, пришелся на август, когда было закуплено 3,1 млн упаковок.

В коммерческом сегменте продажи вакцин составили всего 22,9 тыс. упаковок на 28,4 млн руб. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что покупатели прежде всего искали отечественный «Ультрикс Квадри» и импортный «Инфлювак», поступающие в розницу и частные клиники в ограниченном количестве. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов связывает небольшие объемы поставок иностранных вакцин или полное их отсутствие с протекционистской политикой и замещением конкурентоспособными российскими аналогами с более низкой стоимостью.

Насколько эффективны вакцины этого сезона

Генеральный директор специализирующейся на лечении инфекционных заболеваний клиники H-Clinic Андрей Злобин говорит, что врачи его клиники прививают только «Ультриксом Квадри» и «Инфлюваком», поскольку они имеют самую большую доказательную базу. Для эффективной вакцинации против гриппа необходимо использовать вакцины, содержащие достаточное количество антигена каждого актуального штамма — 15 мкг, согласно рекомендациям ВОЗ, продолжает он, тогда как некоторые российские содержат в три раза меньше, и вполне логично ожидать от них более низкого иммунного ответа.

Минздрав совместно с Роспотребнадзором планировали перейти на четырехвалентные вакцины в период 2019–2021 годов. Это мероприятие входит в стратегию иммунопрофилактики до 2035 года. В Роспотребнадзоре запрос РБК переадресовали в Минздрав, где ситуацию с переходом на четырехвалентные вакцины не прокомментировали.

Среди вакцин с количеством антигена менее 15 мкг — «Гриппол», производимый компанией «Петровакс», который содержит адъювант полиоксидоний (он также продается в качестве иммуномодулятора как индивидуальный препарат). В «Петроваксе» в ответ на запрос РБК сообщили, что эта вакцина прошла все необходимые испытания, результаты которых опубликованы в зарубежных научных журналах. В компании также подчеркнули, что имеют в портфеле четырехвалентную вакцину «Гриппол Квадривалент» (ее в этом году выпущено около 2,3 млн доз, по данным RNC Pharma).

В Минздраве подчеркнули, что российские вакцины эффективны против гриппа, несмотря на сниженное содержание антигенов.

«Совигрипп» содержит три антигена и адъювант совидон. «Ультрикс Квадри» содержит четыре рекомендованных антигена в рекомендованной ВОЗ концентрации.

Эксперт по лекарственным препаратам иммунолог Николай Крючков говорит, что доказательства эффективности полиоксидония как адъюванта в составе вакцин требуют тщательной оценки со стороны регулятора и специалистов, что затруднено в том числе в связи с отсутствием практики публикаций экспертных заключений по лекарственным препаратам, зарегистрированным в России. В частности, важно получить доказательства безопасного усиления иммунного ответа на антигены гриппа, поясняет он. Особенно важными в этом контексте стали бы новые публикации сравнительных доклинических, клинических и наблюдательных исследований соответствующих препаратов в авторитетных зарубежных научных журналах. Крючков также отмечает, что используемые в России и других странах противогриппозные вакцины могут как содержать, так и не содержать адъюванты. В последнем случае, как правило, используются более высокие дозы антигенов.

Ряд опрошенных РБК экспертов также считают, что штаммовый состав вакцин следовало бы обновлять оперативнее с учетом появления новых форм вируса гриппа. Источник РБК, близкий к Минздраву, поясняет, что это невозможно, поскольку производство серий вакцин начинается за год до их выпуска. Ввести новые штаммы можно, но для этого необходимо начать производство заново, а значит, опоздать к сезону заболеваемости, в любом случае к концу производства вакцин с новым штаммом пациенты были бы уже привиты теми, что находятся в обращении, соглашается Сергей Шуляк.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, подчеркивая, что ни одна российская вакцина от гриппа не произведена без учета рекомендации ВОЗ, разделяет точку зрения, что эффективность четырехвалентных вакцин, к которым относится «Ультрикс Квадри», выше в том числе за счет формирования перекрестного иммунитета. Драматический рост заболеваемости гриппом в этом сезоне Скорпилева связывает с «провальной кампанией по вакцинации», что, в свою очередь, связано с «усталостью людей от прививок», низкой заболеваемостью гриппом в прошлом году и снижением страха перед инфекцией. Эксперт оценивает реальные показатели вакцинации от гриппа в этом году как в три раза меньшие, чем в прошлом году, — спрос на вакцинацию возрос только сейчас, считает она, вместе с растущей заболеваемостью.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорит, что сравнивать заболеваемость в нынешнем году и в прошлом некорректно. 2021 год, как и 2020-й, были пандемийными, поясняет они, и среди респираторных вирусов доминировал коронавирус, подавляя распространение других. При этом вводились ограничительные меры: ношение масок и перчаток, самоизоляция, ограничение на посещение кафе, ресторанов и торговых центров. В результате гриппом болели меньше, как и другими респираторными инфекциями. Сейчас ситуация изменилась, на фоне падения заболеваемости коронавирусом грипп и ОРВИ снова вернули себе «лидерство» среди респираторных инфекций, заключает Пшеничная. Она полагает, что корректно было бы сравнивать нынешний год с допандемийным 2019-м, когда за январь—октябрь показатель заболеваемости гриппом на 100 тыс. населения составил 36,51 на 100 тыс. населения.