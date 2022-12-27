Сербского патриарха не пустили в Косово

Порфирий (патриарх Сербский) (Фото: Fehim Demir / EPA / ТАСС)

Патриарху Сербской православной церкви Порфирию не позволили проехать на территорию частично признанной республики Косово, сообщает сербский телеканал Pink.

Машину главы церкви остановили на пограничном переходе Мердаре, несколько минут она простоял на территории, контролируемой полицией Косово, а затем развернулась и поехала обратно.

Телеканал отмечает, что днем ранее Приштина направила письмо, в котором отказала в возможности визита Порфирию, если он не осудит публично сооружение баррикад на севере Косова и действующие там «криминальные структуры».

Как передает «Радио и телевидение Косова», МИД республики уточнил, что речь шла не об отклонении просьбы патриарха о въезде, а о том, чтобы дистанцироваться «от актов насилия». Власти Косова располагают информацией о том, что один из сербских священников незаконно пересекал границу республики, чтобы поддержать протестующих на баррикадах, заявили в ведомстве.

27 декабря глава сербской церкви встретится из-за сложившейся ситуации с президентом Сербии Александром Вучичем, указывает Pink.

В первой половине декабря отношения Сербии и Косова обострились после ареста косовского полицейского и этнического серба Деяна Пантича. Он и его некоторые коллеги перед этим отказались продолжать службу в составе полиции Косово и оставили свой пост в городе Косовска-Митровица на севере республики. После этого в этой части Косово стали появляться баррикады, жители начали перекрывать дороги к погранпунктам. Власти Косово потребовали убрать баррикады.

На стороне Приштины выступили Вашингтон и Брюссель. Косово подало заявку на вступление в Евросоюз, внутри союза достигли соглашения о безвизовом режиме для республики, но официально решение принято еще не было.

На севере Косова патрулирование усилил контингент НАТО Kosovo Force (KFOR), Белград направил запрос на размещение своих сил на территории республики.

Россия заявила, что для нее главное — обеспечить интересы сербов.