Сербия направила запрос на размещение сербских сил в Косово

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 15:58
Папа римский передаст три фрагмента Парфенона Греции Общество, 18:58
Крыша над головой и труд: как вернуть бездомных в социум Партнерский проект, 18:58
Глава МИД Австрии не поверил в скорые переговоры Москвы и Киева Политика, 18:55
Как продали «Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского за $2,8 млн РБК и Амарант, 18:45
Роберт Де Ниро сыграет опасного преступника в криминальной драме Life, 18:41
Посольство в ЦАР оценило состояние главы «Русского дома» после покушения Общество, 18:40
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:36
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Суп из камней и микс water-кефира на сухофруктах с медом: что попробовать Стиль, 18:35
Швейцария вслед за ЕС ввела потолок цен на российскую нефть Политика, 18:23
В Рязанской области запустили Инвестиционный маркетплейс Пресс-релиз, 18:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:17
Топ-5 событий на СПБ Бирже: ставка ФРС, дивиденды и продажа акций Tesla РБК Инвестиции, 18:16
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 18:13
МИД России осудил покушение на директора «Русского дома» в ЦАР Общество, 18:05
Политика ,  
0 

Сербия направила запрос на размещение сербских сил в Косово

Сербия передала миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербских сил на севере Косово
Принятая в 1999 году резолюция Совбеза ООН допускает это при определенных условиях. Об ответе со стороны НАТО пока неизвестно
Косовские сербы блокируют дорогу возле деревни Рудине
Косовские сербы блокируют дорогу возле деревни Рудине (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на размещение своих сил в Косово и Метохии. Об этом сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я проинформировал президента Республики Сербия, который является верховным главнокомандующим, и премьер-министра правительства Сербии, что <...> Генеральный штаб Вооруженных сил Сербии сегодня утром ранее, в 11:00, подал печатное прошение правительства Сербии на административную линию возле Мердаре [на пункте административного перехода Мердаре KFOR] о возвращении до 1000 военнослужащих и полицейских в Республику Косово и Метохию», — написал Вучевич в Instagram.

Он добавил, что около 1:00 Вооруженные силы Сербии отправили электронное письмо со всеми необходимыми документами в офис KFOR. «Мы формально, юридически и технически инициировали процедуру в соответствии с резолюцией 1244», — говорится в заявлении Вучевича. Резолюция Совбеза ООН 1244 предусматривает возможность сербских военнослужащих вернуться в Косово для выполнения определенных задач — например, разминирования или «обеспечения охраны сербских святынь».

Накануне Сербия сообщала о своем намерении отправить запрос в НАТО. «Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе и лично командующему СДК мы передадим просьбу о возвращении определенного количества, исчисляемого сотнями, до 1000 человек, в Косово», — сказал президент Сербии Александр Вучич.

Ситуация в Косово начала обостряться в связи с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений частично признанной республики. После этого заявления несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере края, сообщили об уходе со службы. 10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады и с помощью большегрузов перекрыли основные магистрали в северной части края.

Читайте на РБК Pro
Нужно ли платить налог при беспроцентном займе между компаниями
Какие правила надо нарушить, чтобы создать мощное сообщество
Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке

В тот же день Вучич заявил, что Сербия намерена направить запрос в KFOR о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. 16 декабря президент также уточнил, что Сербия может подать запрос на возвращение своих силовиков в Косово в Совет Безопасности ООН.

Авторы
Теги
Анна Гриднева
Сербия Косово НАТО ввод войск
Материалы по теме
Вучич допустил вынесение вопроса Косово на обсуждение Совбеза ООН
Политика
Косово подало заявку на вступление в Евросоюз
Политика
Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter