Сербия направила запрос на размещение сербских сил в Косово

Принятая в 1999 году резолюция Совбеза ООН допускает это при определенных условиях. Об ответе со стороны НАТО пока неизвестно

Косовские сербы блокируют дорогу возле деревни Рудине (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на размещение своих сил в Косово и Метохии. Об этом сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я проинформировал президента Республики Сербия, который является верховным главнокомандующим, и премьер-министра правительства Сербии, что <...> Генеральный штаб Вооруженных сил Сербии сегодня утром ранее, в 11:00, подал печатное прошение правительства Сербии на административную линию возле Мердаре [на пункте административного перехода Мердаре KFOR] о возвращении до 1000 военнослужащих и полицейских в Республику Косово и Метохию», — написал Вучевич в Instagram.

Он добавил, что около 1:00 Вооруженные силы Сербии отправили электронное письмо со всеми необходимыми документами в офис KFOR. «Мы формально, юридически и технически инициировали процедуру в соответствии с резолюцией 1244», — говорится в заявлении Вучевича. Резолюция Совбеза ООН 1244 предусматривает возможность сербских военнослужащих вернуться в Косово для выполнения определенных задач — например, разминирования или «обеспечения охраны сербских святынь».

Накануне Сербия сообщала о своем намерении отправить запрос в НАТО. «Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе и лично командующему СДК мы передадим просьбу о возвращении определенного количества, исчисляемого сотнями, до 1000 человек, в Косово», — сказал президент Сербии Александр Вучич.

Ситуация в Косово начала обостряться в связи с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений частично признанной республики. После этого заявления несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере края, сообщили об уходе со службы. 10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады и с помощью большегрузов перекрыли основные магистрали в северной части края.

В тот же день Вучич заявил, что Сербия намерена направить запрос в KFOR о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. 16 декабря президент также уточнил, что Сербия может подать запрос на возвращение своих силовиков в Косово в Совет Безопасности ООН.