Косово подало заявку на вступление в Евросоюз

Глава косовского правительства Альбин Курти подал заявку на вступление Косово в Евросоюз. Церемония прошла в Праге, так как Чехия сейчас председательствует в Совете ЕС, передает Kosovo-Online.

«Это исторический день для народа Косово и исключительный день демократии в Косово. Послание, которое я принес, содержит в себе надежды и мечты наших граждан, которые много работали, над тем чтобы оказаться здесь, говорит о нашем стремлении присоединиться к Евросоюзу, с которым мы разделяем общие идеалы, стремление к миру и процветанию. Мы не хотим ни стоять на задворках, ни спешить. Мы хотим выстроить ЕС на нашей земле, с нашим народом», — заявил Курти.

Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек сказал, что Прага высоко оценивает достижения Косово в евроинтеграции на данный момент.Он подчеркнул, что либерализация визового режима для Косово находится в повестке председательства Чехии в Совете ЕС.

10 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что потенциальная заявка Косово на вступление в ЕС нарушит Вашингтонское соглашение от 2020 года, заключенное при посредничестве США. В соответствии с ним Белград отказывается от усилий побуждать другие страны не признавать Косово, а Приштина соглашается не подавать заявки о вступлении в международные организации.

Сама Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Летом 2020 года Вучич заявил, что переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, а в 2026 году Сербия рассчитывает вступить в ЕС.