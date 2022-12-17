Силы НАТО усилили патрулирование севера Косово

Миссия НАТО в Косово рассчитывает, что все стороны будут тесно сотрудничать и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность в регионе

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Контингент НАТО Kosovo Force (KFOR) на этой неделе усилил патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter.

«С октября мы усиливаем свое присутствие, в том числе с помощью дополнительных сил и патрулей на севере Косово на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин», — говорится в публикации.

Командование контингента также призвало все стороны обеспечить свободу передвижения в Косово. В KFOR заверили, что они продолжат выполнять мандат ООН для всех общин в Косово. «Решения следует искать путем диалога», — подчеркнули в миссии.

Накануне, 16 декабря, Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на размещение своих сил в Косово и Метохии. «Генштаб ВС Сербии подал печатное прошение правительства Сербии на административную линию возле Мердаре о возвращении до 1000 военнослужащих и полицейских в Республику Косово и Метохию», — написал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Ситуация в Косово начала обостряться в связи с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. За использование сербских номеров местные власти пообещали штрафовать.

Лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич 5 ноября призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений частично признанной республики.

После этого несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере края, сообщили об уходе со службы. 10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады и с помощью большегрузов перекрыли основные магистрали в северной части края. Премьер Косово Альбин Курти пригрозил разобрать баррикады силой.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Белград может подать запрос на возвращение своих силовиков в Косово в Совет Безопасности ООН.