Рогозин пообещал пострадавшим при обстреле лечение «на большой земле»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Бывший президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова Политика, 19:16
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 19:13
В Кабуле в районе посольства России произошел взрыв Политика, 18:51
Аномальные морозы в США. Фоторепортаж Общество, 18:42 
Рекордсмен сборной России забросил дебютную шайбу в худшем клубе КХЛ Спорт, 18:31
Ученые определили вызвавшие вспышку COVID в Китае штаммы Общество, 18:31
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 18:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рогозин пообещал пострадавшим при обстреле лечение «на большой земле» Политика, 18:16
L'Equipe назвала Зидана кандидатом на пост тренера сборной Бразилии Спорт, 18:15
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается оттепель Общество, 17:48
Большунов посоветовал Устюгову бегать с камерой после конфликта на трассе Спорт, 17:29
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 17:24
Варданян назвал три пути для Нагорного Карабаха Политика, 17:23
Арестович допустил, что США «кинут» Украину после 2023 года Политика, 17:17
Политика ,  
0 

Рогозин пообещал пострадавшим при обстреле лечение «на большой земле»

Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 года
Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 года (Фото: Павел Климов / Reuters)

Часть пострадавших во время обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря эвакуировали в Ростов-на-Дону, если состояние остальных позволит, их тоже перевезут из донецких медучреждений, сообщил в телеграм-канале экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который также получил ранение при этом обстреле.

«Все пострадавшие, кто по состоянию здоровья были транспортабельны, были вывезены в Ростовскую область, дабы снизить нагрузку на донецкие госпитали. <...> Как только позволит состояние оставшихся в Донецке раненных при теракте, они также будут эвакуированы на «большую землю». Конечно, в случае их согласия», — написал он.

Рогозин рассказал, что о состоянии каждого пострадавшего — и из числа его «бойцов», и из персонала отеля — ему «докладывают дважды в сутки». Он отметил, что никого из раненых не делят на «своих и чужих», и выразил надежду, что после своей операции сможет посетить каждого, кто пострадал во время обстрела.

Бывший руководитель госкорпорации, который с ноября возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки», отметил высочайший уровень квалификации врачей в Донецке и выразил благодарность им, а также ростовским медикам. Самого Рогозина сначала направили из Донецка в Ростов, а затем решили перевезти в Москву.

Обстрелу подвергся гостинично-ресторанный комплекс «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Там, как указывал Рогозин, у него проходила «рабочая встреча». Телеграм-канал Baza сообщал, что военный советник в ресторане отмечал день рождения, 21 декабря ему исполнилось 59 лет.

По словам Рогозина, его ранило металлическим осколком «размером 8×6 мм», который «вошел выше правой лопатки». Его помощник также указывал, что у экс-главы «Роскосмоса» контузия.

Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка

Читайте на РБК Pro
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Лучшая возможность за десять лет: какие активы советует JPMorgan в 2023-м
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что во время этого обстрела погибли два человека. Рогозин уточнял, что один из них — его помощник Михаил Бридасов. Точное число пострадавших не уточнялось. Помощник Рогозина указывал, что двое пострадавших советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третий перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин Донецк обстрел

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина
Политика
Рогозин назвал «делом чести» вернуться в Донбасс после ранения
Политика
Жена Рогозина опровергла сообщения о тяжелой контузии у нее
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter