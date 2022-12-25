Рогозин пообещал пострадавшим при обстреле лечение «на большой земле»

Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 года (Фото: Павел Климов / Reuters)

Часть пострадавших во время обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря эвакуировали в Ростов-на-Дону, если состояние остальных позволит, их тоже перевезут из донецких медучреждений, сообщил в телеграм-канале экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который также получил ранение при этом обстреле.

«Все пострадавшие, кто по состоянию здоровья были транспортабельны, были вывезены в Ростовскую область, дабы снизить нагрузку на донецкие госпитали. <...> Как только позволит состояние оставшихся в Донецке раненных при теракте, они также будут эвакуированы на «большую землю». Конечно, в случае их согласия», — написал он.

Рогозин рассказал, что о состоянии каждого пострадавшего — и из числа его «бойцов», и из персонала отеля — ему «докладывают дважды в сутки». Он отметил, что никого из раненых не делят на «своих и чужих», и выразил надежду, что после своей операции сможет посетить каждого, кто пострадал во время обстрела.

Бывший руководитель госкорпорации, который с ноября возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки», отметил высочайший уровень квалификации врачей в Донецке и выразил благодарность им, а также ростовским медикам. Самого Рогозина сначала направили из Донецка в Ростов, а затем решили перевезти в Москву.



Обстрелу подвергся гостинично-ресторанный комплекс «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Там, как указывал Рогозин, у него проходила «рабочая встреча». Телеграм-канал Baza сообщал, что военный советник в ресторане отмечал день рождения, 21 декабря ему исполнилось 59 лет.

По словам Рогозина, его ранило металлическим осколком «размером 8×6 мм», который «вошел выше правой лопатки». Его помощник также указывал, что у экс-главы «Роскосмоса» контузия.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что во время этого обстрела погибли два человека. Рогозин уточнял, что один из них — его помощник Михаил Бридасов. Точное число пострадавших не уточнялось. Помощник Рогозина указывал, что двое пострадавших советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третий перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.