Арендатору сгоревшего дома престарелых в Кемерово предъявили обвинение

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Предпринимателю, организовавшему приют в частном доме в Кемерово, где минувшей ночью произошел пожар, предъявлено обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

«31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Деятельность организация осуществляла «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности». С задержанным проводятся следственные действия, осмотр места происшествия продолжается, допрашиваются свидетели. В ближайшее время владельцу дома престарелых выберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В ночь на 24 декабря произошел пожар в доме, где располагался частный приют для пожилых людей. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности угольного котла, которым отапливали помещения. В связи с пожаром, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали шестеро, двое из них находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц).

Региональная прокуратура также начала проверку, ситуация находится под контролем ведомства.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал провести проверки учреждений, оказывающих социальные услуги после пожара в доме престарелых. Также он поручил главам муниципалитетов организовать проверки многодетных семей в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков на пожар и угарный газ.