Арендатору сгоревшего дома престарелых в Кемерово предъявили обвинение

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 14:22
Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь» Технологии и медиа, 14:12
24.02 — 24.12. Инфографика Политика, 14:11
Эксперт назвал хоккеиста, способного превзойти достижение Овечкина в НХЛ Спорт, 14:05
Forbes назвал регион, в котором миллиардеры смогли увеличить состояние Бизнес, 14:01
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 13:59
Путин поздравил Алиева с днем рождения и обсудил конфликт с Арменией Политика, 13:39
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 13:34
Восемь человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР Общество, 13:30
Как продали «Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского за $2,8 млн РБК и Амарант, 13:07
Последствия пожара в Кемерово. Фотографии Общество, 13:07 
Арендатору сгоревшего дома престарелых в Кемерово предъявили обвинение Общество, 13:05
Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Политика, 12:50
Amazon задумал отдать пустующие грузовые самолеты под доставку ананасов Бизнес, 12:48
Общество ,  
0 

Арендатору сгоревшего дома престарелых в Кемерово предъявили обвинение

СК: арендатору сгоревшего приюта в Кемерово предъявлено обвинение
Фото: Данил Айкин / РИА Новости
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Предпринимателю, организовавшему приют в частном доме в Кемерово, где минувшей ночью произошел пожар, предъявлено обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

Последствия пожара в Кемерово. Фотографии
Фотогалерея 

«31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Деятельность организация осуществляла «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности». С задержанным проводятся следственные действия, осмотр места происшествия продолжается, допрашиваются свидетели. В ближайшее время владельцу дома престарелых выберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Арендатору сгоревшего дома престарелых в Кемерово предъявили обвинение
Video

В ночь на 24 декабря произошел пожар в доме, где располагался частный приют для пожилых людей. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности угольного котла, которым отапливали помещения. В связи с пожаром, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали шестеро, двое из них находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц).

Читайте на РБК Pro
Сотрудник перестает быть «винтиком в системе»: тренды рынка труда-2023
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Глава АКРА — РБК: «Не все богатые россияне хотят вывести деньги на Запад»

Региональная прокуратура также начала проверку, ситуация находится под контролем ведомства.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал провести проверки учреждений, оказывающих социальные услуги после пожара в доме престарелых. Также он поручил главам муниципалитетов организовать проверки многодетных семей в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков на пожар и угарный газ.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Кемерово Следственный комитет Пожар
Материалы по теме
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 20
Общество
Из-за пожара в доме престарелых в Кемерово пострадали шесть человек
Общество
В Чили более 500 домов сгорели в крупном пожаре в городе Винья-дель-Мар
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter