Губернатор Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых в Кемерово

Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы губернатора.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные», — заявил Цивилев. По его словам, проверки завершаться в течение недели.

Пожар произошел ночью 24 декабря на Таврической улице. Площадь пожара составила 180 кв. м. МЧС сообщило о 13 погибших. В скорой помощи сообщили «Интерфаксу», что спасатели ищут семь человек.

Региональная прокуратура начала проверку. Там также заявили, что ситуация находится под контролем ведомства.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной возгорания могла стать неисправность печи. «Частный жилой дом приспособили для проживания престарелых. Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — заявил собеседник агентства. Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя или проводки.