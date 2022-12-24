Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых в Кемерово Общество, 02:04
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Макрон в разговоре с Алиевым призвал к снижению напряженности в Карабахе Политика, 01:43
ВС Украины исключили использование ЗРК Patriot против дронов-камикадзе Политика, 01:37
Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Кемерово Общество, 01:25
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Бывший зам Лаврова заявил о неизбежности переговоров Москвы и Киева Политика, 00:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Чили более 500 домов сгорели в крупном пожаре в городе Винья-дель-Мар Политика, 00:48
Германия почти полностью изменила задачи флота после начала спецоперации Политика, 00:19
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Основатель Freedom Holding решил открыть банк на Украине Финансы, 00:12
В Испании арестовали одного из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников Общество, 00:09
В Кемерово 13 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых Общество, 00:01
Гениальный чемпионат мира от Месси. Разбор игры лидера сборной Аргентины Спорт, 00:00
Общество ,  
0 

Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых в Кемерово

Губернатор Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы губернатора.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные», — заявил Цивилев. По его словам, проверки завершаться в течение недели.

Пожар произошел ночью 24 декабря на Таврической улице. Площадь пожара составила 180 кв. м. МЧС сообщило о 13 погибших. В скорой помощи сообщили «Интерфаксу», что спасатели ищут семь человек.

Региональная прокуратура начала проверку. Там также заявили, что ситуация находится под контролем ведомства.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной возгорания могла стать неисправность печи. «Частный жилой дом приспособили для проживания престарелых. Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — заявил собеседник агентства. Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя или проводки. 

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Кемеровская область Пожар Сергей Цивилев соболезнования
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Кемерово
Общество
В Кемерово 13 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter