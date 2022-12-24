Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара в доме престарелых

Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Кемерово

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара в доме престарелых в Кемерове, при котором погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре добавили, что ситуация находится на контроле в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило, что при пожаре погибли 13 человек. В скорой помощи сообщили «Интерфаксу», что спасатели ищут семь человек.

Агентство передало, что здание нелегально использовалось для круглосуточного содержания пожилых людей, никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь пожара составляет 180 кв. м, ему присвоен повышенный ранг сложности.

Телеграм-канал «112» сообщил, что здание расположено на Таврической улице на юге города.