СК: Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 22

Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до 22

Дом престарелых, где произошел пожар, работал без документов и с нарушением правил противопожарной безопасности. СК предъявил обвинения мужчине, который арендовал дом, где находился приют

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале. Пострадали шестеро, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 20 жертвах.

СК возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц). Обвинения по ст. 328 предъявлены 31-летнему местному жителю, арендовавшему дом, в котором располагался приют.

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Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК, глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата и сотрудников Судебно-экспертного центра.

МЧС также направило оперативную группу в город, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ее возглавили заместители министра Илья Денисов и Анатолий Супруновский.

Пожар в частном приюте для пожилых людей произошел в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания в здании на Таврической улице составила 180 кв. м. Здание обрушилось, сообщало «РИА Новости», спасатели к утру завершили разбор завалов.

Свою деятельность приют осуществлял «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности», отметили в СК. Предварительной причиной возгорания называют неисправность угольного котла, который использовался для отопления помещения.

МЧС ранее сообщило, что в начале декабря в дом престарелых не пустили инспектора Госпожнадзора для инспекционной проверки. Прокуратура включила объект в план проверок на 2023 год.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выявить юридических и физических лиц, которые стационарно оказывают «социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов», и в случае обнаружения нарушений на данных объектах принять «исчерпывающие меры по их устранению».