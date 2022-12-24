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Последствия пожара в Кемерово. Фотографии
В Кемерово в ночь на 24 декабря загорелся дом престарелых. По последним данным, погибли 22 человека, еще шесть — пострадали. Приют был частным, работал без документов и с нарушением пожарной безопасности, сообщили в Следственном комитете. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Обвинение уже предъявили местному жителю, который арендовал дом, где располагался приют.
Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК, который направил в Кемеровскую область криминалистов и судебных экспертов. В Кемерово также выехала оперативная группа во главе с заместителями главы МЧС России.
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