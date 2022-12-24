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Власти Кузбасса назвали предварительную причину пожара в доме престарелых

Глава Кузбасса назвал нарушение правил безопасности причиной пожара в доме престарелых
В пожаре погибли 20 человек. Губернатор Цивилев поручил проверить учреждения, оказывающие социальные услуги, и работу печного отопления у многодетных семей
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Предварительной причиной пожара в доме престарелых в Кемерово является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщили в областном правительстве. В пожаре погибли 20 человек и пострадали двое.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести проверки учреждений, оказывающих социальные услуги после пожара в доме престарелых в Кемерово.

«Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов», — сказал Цивилев, добавив, что, если правонарушения будут выявлены, требуется принять «исчерпывающие меры по их устранению».

Также Цивилев поручил главам муниципалитетов организовать проверки многодетных семей, проживающих в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков — пожарных и угарного газа. Ранее Цивилев пообещал проверить дома престарелых в регионе, проверки завершатся в течение недели.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь с 23 на 24 декабря, по последним данным, погибли 20 человек. Площадь пожара составила 180 кв. м. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность печи. По словам источника «Интерфакса», пожар мог случиться из-за неисправного электрообогревателя или проводки.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара в доме престарелых, который произошел в ночь с 23 на 24 декабря. Следственный комитет также завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

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