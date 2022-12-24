Спасатели завершили разбор завалов дома престарелых в Кемерово

Спасатели завершили разбор завалов после пожара в доме престарелых в Кемерово

Спасатели разобрали завалы на месте пожара в доме престарелых в Кемерово, где в результате пожара погибли 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Спасатели завершили работы в 5:25 по московскому времени — спустя семь часов после начала пожара и спустя около пяти часов после его ликвидации.

Пожар произошел ночью 24 декабря, площадь возгорания составила 180 кв. м. По последним данным МЧС, в результате пожара погибли 20 человек, еще шестеро пострадали.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной возгорания могла стать неисправность печи. «Частный жилой дом приспособили для проживания престарелых. Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — заявил собеседник агентства. Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя или проводки.

СК по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.