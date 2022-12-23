Антонов обвинил США и Украину в «нацеленности на войну»

Посол Антонов: встреча Зеленского и Байдена в США показала, что они не готовы к миру

Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и Нэнси Пелоси (справа) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что Киев и Вашингтон нацелены на войну, заявил в интервью посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Киев к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам США», — сказал Антонов.

По мнению посла, украинский лидер приехал «за подачками» — деньгами и оружием — и «демонстрировал раболепие, преданность, готовность и дальше стравливать украинский и российский народы», а США дали ему выступить в конгрессе и пообещали помогать в борьбе с Россией.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с президентом Джо Байденом. На совместной пресс-конференции с американским лидером он рассказал о своем понимании справедливого мира после боевых действий. «Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — подчеркнул украинский лидер.

Байден, в свою очередь, заявил, что разделяет мнение Зеленского о свободной, независимой, процветающей Украине. По мнению президента США, Зеленский открыт для достижения мира, а со стороны России нет готовности прекратить конфликт.

Россия не раз заявляла, что готова к переговорам, но не видит встречного желания со стороны Киева. В частности, в конце сентября об этом говорил президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 9 декабря он сказал, что урегулирование военного конфликта будет длительным процессом, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

Зеленский в ноябре представил десять условий «украинской формулы мира», среди которых упоминался вывод российских войск и прекращение боевых действий, поддержание энергетической, продовольственной и ядерной безопасности, а также недопущение эскалации. При этом, по мнению президента Украины, Россия ищет не мира, а «передышки». Москва считает требования Киева нереалистичными, а глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что российская сторона никогда не просила о переговорах, «чтобы выиграть время», но готова выслушать, «если кто-то имеет интерес к переговорному решению».