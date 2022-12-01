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Военная операция на Украине ,  
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Лавров исключил просьбы России о переговорах с Украиной

Сергей Лавров: Москва никогда не просила о переговорах, но готова выслушать предложения

Лавров исключил просьбы России о переговорах с Украиной
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Россия никогда не просила о переговорах, чтобы выиграть время для проведения военной спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности (видеозапись опубликована на канале МИДа в YouTube).

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, для того чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно, — сказал Лавров. — Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать».

Министр подчеркнул, что Россия согласилась на переговоры с Украиной в Турции. Тогда, по его словам, российская сторона впервые получила документ, и принципы, которые в нем содержались, поддержала. «И среди этих принципов было обеспечение безопасности Украины через уважение ее внеблокового статуса, то есть она не будет вступать в НАТО, через уважение ее безъядерного статуса, то есть Зеленский больше не будет говорить, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия в 1994 году и обеспечение безопасности Украины через предоставление ей гарантий на коллективной основе», — подчеркнул Лавров.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет добиться «передышки» в боевых действиях, а не окончания конфликта, чтобы восстановить силы. По мнению Зеленского, «некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка только ухудшит ситуацию».

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Переговоры между Россией и Украиной проходили в несколько раундов в очном и дистанционном виде. Последняя очная встреча состоялась в Турции 29 марта. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что получил от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к безъядерному и нейтральному статусу. В свою очередь Россия пообещала «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной не идут «ни в каком виде», поскольку Киев «практически вышел» из них. Руденко добавил, что Украина не ответила на российский проект договора. Позже офис Зеленского сообщил, что процесс переговоров по мирному соглашению приостановлен.

Теги
Персоны
мирные переговоры Сергей Лавров МИД Украина Военная операция на Украине Владимир Зеленский

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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