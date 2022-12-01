Лавров исключил просьбы России о переговорах с Украиной

Video

Россия никогда не просила о переговорах, чтобы выиграть время для проведения военной спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности (видеозапись опубликована на канале МИДа в YouTube).

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, для того чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно, — сказал Лавров. — Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать».

Министр подчеркнул, что Россия согласилась на переговоры с Украиной в Турции. Тогда, по его словам, российская сторона впервые получила документ, и принципы, которые в нем содержались, поддержала. «И среди этих принципов было обеспечение безопасности Украины через уважение ее внеблокового статуса, то есть она не будет вступать в НАТО, через уважение ее безъядерного статуса, то есть Зеленский больше не будет говорить, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия в 1994 году и обеспечение безопасности Украины через предоставление ей гарантий на коллективной основе», — подчеркнул Лавров.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет добиться «передышки» в боевых действиях, а не окончания конфликта, чтобы восстановить силы. По мнению Зеленского, «некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка только ухудшит ситуацию».

Переговоры между Россией и Украиной проходили в несколько раундов в очном и дистанционном виде. Последняя очная встреча состоялась в Турции 29 марта. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что получил от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к безъядерному и нейтральному статусу. В свою очередь Россия пообещала «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной не идут «ни в каком виде», поскольку Киев «практически вышел» из них. Руденко добавил, что Украина не ответила на российский проект договора. Позже офис Зеленского сообщил, что процесс переговоров по мирному соглашению приостановлен.