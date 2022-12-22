Зеленский поделился своим пониманием «справедливого мира»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом, ответил на вопрос журналиста о том, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий.

«Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он. Кроме того, добавил президент Украины, это подразумевает возмещение ущерба.

Байден со своей стороны сказал, что разделяет мнение Зеленского: «У нас общее видение — свободная независимая процветающая Украина». Он также заявил, что украинская сторона может добиться успеха при помощи Соединенных Штатов и союзников.

В Кремле ранее называли предпосылками для переговоров выполнение целей российской военной операции на Украине.

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