Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Зеленский поделился своим пониманием «справедливого мира» Политика, 01:24
Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями» Политика, 01:11
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
ВОЗ заявил о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций Общество, 00:30
В Пентагоне допустили месяцы подготовки ВСУ к использованию ЗРК Patriot Политика, 00:26
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
7 лучших смартфонов 2022 года. Samsung, iPhone, Xiaomi и другие Life, 00:05
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
ЧМ в Катаре в два раза уступил российскому по числу телепросмотров Технологии и медиа, 00:00
В РАН выявили «парадоксальное» улучшение настроений россиян Общество, 00:00
Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины Политика, 21 дек, 23:33
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 21 дек, 23:29
Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS Политика, 21 дек, 23:08
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 21 дек, 22:45
Зеленский прибыл в США и встретился с Байденом в Белом доме. Видео Политика, 21 дек, 22:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский поделился своим пониманием «справедливого мира»

Зеленский и Байден поделились своим пониманием «справедливого мира»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом, ответил на вопрос журналиста о том, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий.

«Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он. Кроме того, добавил президент Украины, это подразумевает возмещение ущерба.

Байден со своей стороны сказал, что разделяет мнение Зеленского: «У нас общее видение — свободная независимая процветающая Украина». Он также заявил, что украинская сторона может добиться успеха при помощи Соединенных Штатов и союзников.

В Кремле ранее называли предпосылками для переговоров выполнение целей российской военной операции на Украине.

Материал дополняется.

Теги
Владимир Зеленский Джо Байден
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter