Глава МИД Китая: США не должны «вонзать нож в спину» и при этом говорить о сотрудничестве

Глава МИД Китая в беседе с Блинкеном предостерег от «ножа в спину» Пекину

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США не должны говорить о сотрудничестве, одновременно занимаясь сдерживанием и вонзая нож в спину, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает пресс-служба китайского ведомства.

«Это не разумная конкуренция, а необоснованное подавление, речь идет не о сдерживании разногласий, а об обострении конфликтов, по сути, это все еще старый односторонний буллинг», — заявил Ван И.

Министр подчеркнул, что Китай, как и раньше, будет защищать свой суверенитет, безопасность и интересы. Он призвал США обратить внимание на законные опасения Пекина и прекратить сдерживание и подавление развития Китая.

Ван И отметил, что в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на Бали «вывели двусторонние отношения из серьезных трудностей и вернулись на здоровый и стабильный путь».

По мнению Ван И, в новом году китайско-американские отношения должны измениться в лучшую сторону. Странам необходимо найти правильный путь сосуществования и приложить усилия для обеспечения благополучия народов двух стран и мира и стабильности во всем мире.

Пресс-служба Госдепартамента США также сообщила, что госсекретарь Блинкен обсудил с китайским министром «необходимость поддержания открытых линий связи и ответственного управления отношениями между США и КНР».

Глава Госдепа также выразил обеспокоенность по поводу военной операции России на Украине и «угроз, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности».

«Китай всегда ратовал за мир и выполнение целей Устава ООН», — заявил в свою очередь Ван И, передает пресс-служба МИДа. В ведомстве подчеркнули, что КНР находится на стороне международного сообщества и выступает за переговоры. Пекин будет и дальше играть свою роль в урегулировании конфликта, заверил министр.

Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах России и Украины, а также всех европейских и азиатских стран. Президент России Владимир Путин накануне назвал затягиванием конфликта поставки Украине американских ЗРК Patriot.

Отношения между США и Китаем ухудшились при президентстве Дональда Трампа: Вашингтон ввел экономические санкции против некоторых китайских компаний. Когда на пост президента пришел Байден, ограничительная линия продолжилась. В частности, в 2021 году Минфин США наложил санкции на китайских чиновников, которых посчитал подрывающими демократию в Гонконге. В октябре Соединенные Штаты запретили экспорт в Китай полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, а также оборудования, которое Пекин мог бы использовать для создания своих чипов.