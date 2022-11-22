Главы Минобороны США и КНР обсудили Тайвань, Украину и ситуацию на Корейском полуострове

Министры обороны США и Китая обсудили конфликт на Украине и Тайвань

Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ (Фото: mod.gov.cn)

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином военную операцию на Украине и ситуацию вокруг Тайваня, сообщает пресс-служба китайского Минобороны.

«Стороны обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, кризису в Украине, проблеме Южно-Китайского моря и Корейского полуострова», — говорится в сообщении ведомства. Как отмечает пресс-служба Пентагона, и США, и Китай также осудили применение ядерного оружия или угрозы его применения.

Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ также обсудили двусторонние отношения США и Китая, центральной темой которых Пекин называет Тайвань. «[Министр обороны КНР] Вэй Фэнхэ подчеркнул, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и красной линией в китайско-американских отношениях. Тайвань — это Китай, и решение тайваньского вопроса — личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться», — говорится в заявлении китайского Минобороны.

В свою очередь, Остин подчеркнул приверженность США политике одного Китая. «Он (Ллойд Остин. — РБК) подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отдельно главы Минобороны США и КНР затронули ситуацию вокруг Корейского полуострова и запусков баллистических ракет со стороны КНДР. «Госсекретарь Остин призвал КНР полностью обеспечить соблюдение существующих резолюций Совета Безопасности ООН в отношении незаконных оружейных программ КНДР», — сообщили в Пентагоне.

Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Это произошло в августе. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства: Пекин не признает независимость Тайваня и считает остров частью своей территории.

Ранее на полях саммита состоялась встречал генсека ЦК КПК Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена. Кроме Тайваня, стороны также обсудили конфликт на Украине. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором Байден и Си осудили угрозу применения ядерного оружия.

Говоря о ситуации на Украине, Си Циньпинь заявил, что «в конфликтах и войнах не бывает победителей», «не существует простого решения сложных проблем» и «конфронтации между крупными державами следует избегать».