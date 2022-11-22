Министры обороны США и Китая обсудили конфликт на Украине и Тайвань

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
В Москве на станции МЦД «Славянский бульвар» отключилось электричество Общество, 12:58
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн третьего игрового дня Спорт, 12:55
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Спартак» Спорт, 12:53
В ЦБ рассказали о бессмысленности давать послабления банкам-«трупам» Финансы, 12:45
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 12:45
СБУ вслед за Киево-Печерской лаврой пришла еще в два монастыря на Украине Политика, 12:45
Росреестр назвал округа Москвы с наибольшим числом сделок в новостройках Недвижимость, 12:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пранкеры позвонили президенту Польши в день падения ракеты в Пшеводуве Политика, 12:36
В Эстонии задержали подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн Крипто, 12:34
Саратовский губернатор попал в пробку и объявил выговор замминистра Общество, 12:33
Экспликация: что это такое, для чего нужна и как сделать Недвижимость, 12:23
Иран сообщил о встрече с украинской стороной по вопросу беспилотников Политика, 12:22
Вышел предпремьерный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Life, 12:19
Один человек погиб в результате взрыва на юге Таиланда Общество, 12:18
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Министры обороны США и Китая обсудили конфликт на Украине и Тайвань

Главы Минобороны США и КНР обсудили Тайвань, Украину и ситуацию на Корейском полуострове
Ллойд Остин и&nbsp;Вэй Фэнхэ
Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ (Фото: mod.gov.cn)

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином военную операцию на Украине и ситуацию вокруг Тайваня, сообщает пресс-служба китайского Минобороны.

«Стороны обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, кризису в Украине, проблеме Южно-Китайского моря и Корейского полуострова», — говорится в сообщении ведомства. Как отмечает пресс-служба Пентагона, и США, и Китай также осудили применение ядерного оружия или угрозы его применения.

Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ также обсудили двусторонние отношения США и Китая, центральной темой которых Пекин называет Тайвань. «[Министр обороны КНР] Вэй Фэнхэ подчеркнул, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и красной линией в китайско-американских отношениях. Тайвань — это Китай, и решение тайваньского вопроса — личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться», — говорится в заявлении китайского Минобороны.

В свою очередь, Остин подчеркнул приверженность США политике одного Китая. «Он (Ллойд Остин. — РБК) подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отдельно главы Минобороны США и КНР затронули ситуацию вокруг Корейского полуострова и запусков баллистических ракет со стороны КНДР. «Госсекретарь Остин призвал КНР полностью обеспечить соблюдение существующих резолюций Совета Безопасности ООН в отношении незаконных оружейных программ КНДР», — сообщили в Пентагоне.

Читайте на РБК Pro
Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
6 тактик, которые помогут в онлайн-кампании к «черной пятнице»
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами
Йога и боевые искусства: как Роберт Дауни-младший поборол зависимость

Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Это произошло в августе. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства: Пекин не признает независимость Тайваня и считает остров частью своей территории.

Ранее на полях саммита состоялась встречал генсека ЦК КПК Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена. Кроме Тайваня, стороны также обсудили конфликт на Украине. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором Байден и Си осудили угрозу применения ядерного оружия.

Говоря о ситуации на Украине, Си Циньпинь заявил, что «в конфликтах и войнах не бывает победителей», «не существует простого решения сложных проблем» и «конфронтации между крупными державами следует избегать».

Теги
Китай США Ллойд Остин Пентагон Минобороны АСЕАН
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Китай выступил против исключения России из G20
Политика
Си Цзиньпин назвал Байдену красную линию в отношениях Китая и США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter