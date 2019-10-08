США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров

США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров

Власти США считают, что попавшие под санкции организации причастны к нарушениям прав человека и массовым задержаниям уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства, проживающих в Китае

Минторг США внес 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Правительство Соединенных Штатов определило эти организации как занимающиеся деятельностью, противоречащей внешнеполитическим интересам Вашингтона. «Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, высокотехнологичный надзор и массовые задержания, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», — говорится в документе.

Ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

В прошлом году The New York Times писала, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении санкций из-за нарушений прав представителей мусульманского меньшинства в Китае. Планировалось запретить продажу КНР американских технологий видеонаблюдения, которые используются для слежки за уйгурами.