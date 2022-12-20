Си Цзиньпин выступил против затягивания конфликта на Украине

Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Затягивание конфликта на Украине не соответствует ничьим интересам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба китайского правительства.

«Китай твердо придерживается позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам ни одной из сторон», — говорится в сообщении.

В заявлении германской стороны о разговоре отмечается, что Штайнмайер «подчеркнул общее стремление Китая и Европы к окончанию войны и [их] уважение к украинскому суверенитету». Президент Германии попросил Си Цзиньпина использовать «свое влияние на Россию» для завершения конфликта.

После начала российской спецоперации на Украине Китай не стал вводить санкции против Москвы, осудив такие меры со стороны западных государств. В то же время Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах всех европейских и азиатских стран.

На саммите G20 в ноябре китайский лидер указал на опасность идеологического размежевания и блокового противостояния, которые, по его словам, только подрывают мировой прогресс. По итогам саммита было принято заявление, в котором большинство стран — членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечается, что «есть и другие мнения», на чем настояла российская сторона.