«Ответственное соперничество». О чем договорились лидеры США и КНР

Первая встреча лидеров США и Китая с момента прихода Джо Байдена в Белый дом не предполагала прорывов, но по ее итогам странам удалось очертить «красные линии». Какие сферы и проблемы они затрагивают — в материале РБК

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Контакты в прошлом, конфронтация в настоящем

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели очные переговоры перед открытием саммита G20 на Бали. Это их первая встреча с того момента, как Байден занял Белый дом. Оба лидера подошли к переговорам с сильными позициями: Си Цзиньпин на съезде КПК был переизбран на третий, прецедентный срок, а Демократическая партия США смогла избежать катастрофы на промежуточных выборах в конгресс и, вероятно, даже удержала сенат.

При этом Байден и Си Цзиньпин хорошо знают друг друга. Они познакомились, когда первый был вице-президентом США (2009–2017 годы) и отвечал в том числе за развитие американо-китайских отношений. С момента вступления в должность президента Байден не раз говорил об этом, подчеркивая, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем с каким-либо другим лидером. По словам американского президента, только тет-а-тет они общались не менее 24 часов, а в общей сложности — более 78. Также Байден больше 20 раз упоминал (в последний раз — накануне встречи на Бали), что пролетел с китайским лидером более 17 тыс. миль.

Впрочем, издание The Washington Post не нашло никаких доказательств такого количества совместных перелетов Байдена и Си. Даже если суммировать все поездки Байдена к китайскому лидеру, нужного количества миль все равно не наберется, отмечало оно. В Белом доме журналистам также не смогли объяснить, откуда американский президент взял это число.

Как бы то ни было, именно на личный контакт двух лидеров надеются в Белом доме, рассчитывая, что переговоры лицом к лицу помогут определить «красные линии» в чувствительных сферах, пишет Politico. На это же рассчитывает и сам американский президент.

В настоящее время отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конфронтационные. Еще в период президентства Дональда Трампа США взяли курс на сдерживание Китая как в экономическом, так и в политическом плане. Трамп стал инициатором торговых войн, он призывал к контролю над ракетным арсеналом Пекина, а также обвинил Китай в лабораторном происхождении коронавируса. С приходом Байдена курс США в отношении Китая не изменился: по инициативе 46-го президента США был создан военный альянс с Великобританией и Австралией — AUKUS, который Пекин счел элементом сдерживания в Южно-Китайском море. Также при Байдене обострился вопрос независимости частично признанного Тайваня, который Пекин считает частью своей территории. США официально не признают независимость Тайваня и придерживаются политики «одного Китая», однако Байден не раз говорил о готовности защищать остров военными средствами от попыток Китая вернуть его силой (администрация затем дезавуировала эти заявления). Более того, в августе состоялась поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, в ответ на что Пекин начал крупномасштабные военно-морские учения, фактически взяв остров в кольцо. Не сходятся позиции Вашингтона и Пекина и по украинскому конфликту: несмотря на то что Китай воздерживается от открытой поддержки России, он не только не вводит санкции в отношении Москвы, но и развивает политический диалог между странами.

Без совместного заявления и пресс-конференции

Телеканал CNN отмечал, что очная встреча Байдена и Си вряд ли приведет к прорыву, поскольку между странами слишком глубокие противоречия по множеству тем, включая основы миропорядка. В подтверждение этому телеканал приводил тот факт, что лидеры не только не планировали сделать совместное заявление, но и отказались от проведения совместной пресс-конференции — лишь Байден включил в график отдельный брифинг по итогам встречи.

В начале встречи Байден заявил, что он и Си Цзиньпин ответственны за то, чтобы показать: «Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества». По его словам, мир ждет от Вашингтона и Пекина совместной работы. «США готовы работать с вами, если вы того пожелаете», — добавил американский лидер. Он также выразил надежду на открытый и честный диалог, который «всегда у него был» с Си Цзиньпином.

«Сегодня на нашей встрече я готов провести с вами честный и глубокий обмен мнениями по вопросам стратегической важности для китайско-американских отношений, а также по региональным и глобальным вопросам. С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран», — ответил ему китайский лидер.

Три часа за закрытыми дверями

Переговоры действительно оказались продолжительными — за закрытыми дверями лидеры двух стран провели около трех часов. По их итогам Байден, как и планировалось, провел пресс-брифинг, а МИД КНР выпустил заявление о том, что «встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер».

Как сказал американский президент, у него с Си Цзиньпином был «открытый и откровенный разговор относительно наших намерений и наших приоритетов». «Мы будем активно соперничать, но я не стремлюсь к конфликту, я стремлюсь к тому, чтобы регулировать это соперничество ответственным образом», — добавил Байден. В свою очередь, Си Цзиньпин, заявление которого распространил МИД КНР, сказал Байдену, что «Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их».

Также китайский лидер назвал тайваньский вопрос «сердцевиной коренных интересов Китая» и «красной линией», которую нельзя пересекать в американо-китайских отношениях. По словам председателя КНР, «китайский народ никогда не допустит, чтобы Тайвань был независимым от Китая». Он также предостерег США от того, чтобы тайваньский вопрос использовался как инструмент сдерживания Пекина. В свою очередь, Байден подтвердил неизменность политики «одного Китая», отметив, что Вашингтон выступает против «односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе любой стороной». По его словам, он не считает, что «в ближайшее время будет предпринята попытка со стороны Китая вторгнуться на Тайвань».

Была упомянута и Украина. Байден сообщил, что они с Си Цзиньпином считают «абсолютно неприемлемым» применение ядерного оружия на Украине. Эта же позиция была отражена и в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость избежать «прямого конфликта между глобальными державами» в ходе украинского кризиса.

Байден и Си Цзиньпин также договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит КНР для продолжения работы над затронутыми на саммите темами. По данным агентства France-Presse, это может произойти в начале 2023 года.