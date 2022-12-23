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Посол допустил встречу Моди и Путина в 2023 году

Посол Капур: встреча премьера Индии Моди и президента России Путина планируется в 2023-м
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Sarahbeth Maney / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин встретятся в следующем году, сказал «РИА Новости» индийский посол в Москве Паван Капур.

«Наши лидеры находятся в постоянном контакте <...>. И общение продолжится», — сказал дипломат. Отвечая на вопрос, планируется ли саммит в следующем году, посол ответил: «Да, мы этого ожидаем».

По словам Капура, формат встречи — формальный саммит или переговоры — не имеет значения. «Индия председательствует в ШОС [Шанхайской организации сотрудничества], в «Группе двадцати» [G20], поэтому встреча обязательно пройдет», — пояснил посол.

Путин 16 декабря разговаривал с индийским премьером по телефону. Они обсудили сотрудничество в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также отметили важность продолжения координации в рамках международных организаций, в том числе в G20 и ШОС.

9 декабря Bloomberg со ссылкой на осведомленного высокопоставленного чиновника сообщил, что Моди отказался от встречи с Путиным. По данным агентства, Индии стало «невыгодно трубить о дружбе» с Москвой из-за слов российского президента о возможности применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Моди не отказывался от встречи, поскольку до конца года никаких встреч и не планировалось. В МИД России также сказали, что возникло недопонимание.

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Встречи российского президента и индийского премьера проводились ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве. Исключением стал только 2020 год, тогда саммит отменили из-за распространения COVID-19.

Последний раз Моди и Путин встречались на саммите ШОС в сентябре. Индийский премьер тогда заявил Путину, что сейчас «не эпоха войны». «Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — добавил Моди. Президент России в ответ заверил, что знает о позиции Индии по конфликту на Украине и ее озабоченностях, Россия сделает все, чтобы он прекратился как можно быстрее, но Киев отказался от диалога.

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