Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение... Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», — сказал Песков.

По его словам, телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в графике Путина пока нет.

9 декабря Bloomberg со ссылкой на осведомленного высокопоставленного чиновника сообщил, что Моди отказался от проведения в этом году ежегодной встречи с Путиным. По данным агентства, Индии стало «невыгодно трубить о дружбе» с Москвой из-за слов российского президента о возможности применения ядерного оружия. Песков заявил, что Моди не отказывался от встречи с Путиным, поскольку до конца года никаких встреч и не планировалось.

Встречи российского президента и индийского премьера проводились ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, исключением стал только 2020 год, тогда саммит отменили из-за распространения коронавируса.

Макрон ранее пообещал, что после доработки соглашения об отводе вооружений от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) позвонит российскому президенту, чтобы финализировать договор.

ЗАЭС находится под контролем России. С конца ноября Москва и МАГАТЭ ведут переговоры о создании безопасной зоны в этом районе. По словам главы организации Рафаэля Гросси, вывод вооружений со станции должен стать одной из частей будущего соглашения. Об этом «просят украинцы», отмечал он. Песков заявил, что тяжелых вооружений в районе ЗАЭС не было и нет.