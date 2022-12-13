В МИДе назвали недопониманием данные об отказе Моди от встречи с Путиным

Нарендра Моди (Фото: Eduardo Munoz / Getty Images)

В ситуации с сообщениями об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди приехать в Россию в этом году и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным возникло недопонимание, потому что такого визита и не планировалось, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко на полях XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «РИА Новости».

«Здесь есть какое-то недопонимание. Мы знаем, о чем говорил [пресс-секретарь президента] Дмитрий Песков, когда он говорил, что в этом году визит премьер-министра Индии не планируется. Я думаю, это касается текущего года, а следующий год у нас большой, открытый, там масса мероприятий международных, <...> поэтому давайте не предвосхищать события», — сказал дипломат.

Материалы о том, что Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным, появились несколько дней назад у Bloomberg, Reuters, Indian Express и других СМИ.

Bloomberg со ссылкой на осведомленного высокопоставленного чиновника писал, что причиной такого решения стали угрозы российского президента «применить ядерное оружие на Украине». Отношения между Россией и Индией остаются прочными, но для Моди может быть невыгодным «трубить о дружбе» в это время, уточнил собеседник агентства.

Песков после этих публикаций заявил, что индийский премьер не отказывался от встречи с Путиным в этом году, поскольку контакты не были запланированы. «На следующий год график будет согласовываться», — добавил представитель Кремля.

Российский президент и индийский премьер встречались ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве. Исключением стал только 2020 год, когда саммит отменили из-за распространения коронавируса. В прошлом году встреча состоялась в Индии 6 декабря.

Последний раз Путин и Моди встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре. Тогда индийский премьер заявил Путину, что сейчас «не эпоха войн». «И мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — сказал Моди. Президент России в свою очередь заверил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине, и обвинил Киев в отказе от диалога.

Россия неоднократно подчеркивала готовность к переговорам и обвиняла в отказе от них Украину. Украинские власти считают, что Москва хочет не мира, а «краткосрочного перемирия» как «передышки» перед новым наступлением.