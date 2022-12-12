Кремль заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Моди до конца года

Нарендра Моди (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не отказывался от встречи с российским президентом Владимиром Путиным в этом году, контакты не были запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«До конца года собственно никаких встреч и не планировалось <…> И никто ни от чего не отказывался, потому что и не было запланировано контактов. На следующий год график будет согласовываться», — сказал Песков.

О том, что Моди мог отказаться от встречи с Путиным, ранее писал Bloomberg со ссылкой на осведомленного высокопоставленного чиновника. По словам источника агентства, причиной отказа стала угроза последнего «применить ядерное оружие на Украине». Отношения между Россией и Индией остаются прочными, однако Моди может быть невыгодным «трубить о дружбе» в это время, добавил собеседник Bloomberg.

Встречи российского президента и индийского премьера проводились ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, исключением стал только 2020 год, тогда саммит отменили из-за распространения коронавируса.

Обсуждение возможного применения ядерного оружия ведется на протяжении периода боевых действий на Украине. В августе Лиз Трасс, которая в тот момент была главой МИД Великобритании и претендовала на пост премьера, говорила, что в случае угрозы Соединенному Королевству была бы готова применить ядерное оружие.

В конце сентября президент Владимир Путин обвинил США и Великобританию в том, что они пустили в ход «ядерный шантаж», и напомнил, что Россия может использовать для своей защиты все средства. В декабре он заявил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие. По его словам, Москва не собирается «этим оружием размахивать, как бритвой», это «сдерживающий фактор».