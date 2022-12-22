Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 22:45
Сенат США принял проект федерального бюджета почти на $1,7 трлн Политика, 22:33
МИД Ирана осудил обвинения Зеленского в поставках вооружения России Политика, 22:28
Белый дом напомнил об условии для переговоров Байдена с Путиным Политика, 22:17
МВФ разрешил Киеву напечатать ₴50 млрд при дефиците финансирования извне Экономика, 22:11
Минцифры пообещало онлайн-оформление полиса ОМС до конца года Экономика, 22:08
Олимпийский чемпион Кондратюк снялся с произвольной программы на ЧР Спорт, 22:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 22:00
ФИФА назвала неправомерным выход турецкого шеф-повара на поле в финале ЧМ Спорт, 21:56
В Германии сотрудника разведки заподозрили в шпионаже для России Политика, 21:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:24
Путин обвинил в ЧП на газопроводах тех, кому нужен транзит через Украину Политика, 21:12
Губернатор сообщил о взрыве на окраине Харькова Политика, 21:09
В Италии клуб накажет «тайного Санту» за гнилой банан регбисту из Гвинеи Спорт, 21:04
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Ирана осудил обвинения Зеленского в поставках вооружения России

МИД Ирана: терпение в отношении необоснованных обвинений Зеленского небезгранично
Насен Канани Чафи
Насен Канани Чафи (Фото: MFAIran / Telegram)

Официальный представитель МИД Ирана Насен Канани Чафи осудил «неоднократные обвинения» президента Украины Владимира Зеленского в поставках вооружения России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Исламская Республика Иран неоднократно реагировала на необоснованные обвинения украинских властей в отношении претензий к беспилотникам <...> Исламская Республика Иран не отправляла никакой военной техники ни одной стороне», — заявил Насер Канани Чафи, добавив, что президент Зеленский знает, что «стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинений не будет безграничным».

Представитель МИД Ирана также сказал, что Зеленскому стоит извлечь урок из судеб лидеров стран, которые «радовались поддержке США».

18 октября Евросоюз заявил, что введет санкции против Ирана, если подтвердится, что тот поставляет России беспилотники для использования в боевых действиях на Украине. Через два дня ЕС ввел санкции против компании Shahed Aviation Industries, производящую беспилотники. Также были введены ограничения против главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, начальника отдела снабжения Минобороны Ирана Сайеда Куреиши и командующего Аэрокосмическими силами КСИР Сайеда Агаджани. До этого офис Зеленского сообщал об ударах по инфраструктуре в Киевской области с помощью дронов-камикадзе.

И Москва, и Тегеран отрицают поставки дронов от Ирана России. 5 ноября иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан говорил, что Иран передал России партию беспилотников до начала спецоперации на Украине. Позже директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявлял, что утверждения западных стран, будто Россия собирается производить у себя на территории иранские беспилотники, — «ни на чем не основанные предположения».

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
беспилотники Украина Иран МИД Ирана
Материалы по теме
Небензя назвал обвинения России в применении иранских дронов надуманными
Политика
Австралия ввела санкции против семерых россиян и полиции нравов Ирана
Политика
На Запорожской АЭС начали строить защитный купол от дронов и осколков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter