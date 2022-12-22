МИД Ирана осудил обвинения Зеленского в поставках вооружения России

Насен Канани Чафи (Фото: MFAIran / Telegram)

Официальный представитель МИД Ирана Насен Канани Чафи осудил «неоднократные обвинения» президента Украины Владимира Зеленского в поставках вооружения России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Исламская Республика Иран неоднократно реагировала на необоснованные обвинения украинских властей в отношении претензий к беспилотникам <...> Исламская Республика Иран не отправляла никакой военной техники ни одной стороне», — заявил Насер Канани Чафи, добавив, что президент Зеленский знает, что «стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинений не будет безграничным».

Представитель МИД Ирана также сказал, что Зеленскому стоит извлечь урок из судеб лидеров стран, которые «радовались поддержке США».

18 октября Евросоюз заявил, что введет санкции против Ирана, если подтвердится, что тот поставляет России беспилотники для использования в боевых действиях на Украине. Через два дня ЕС ввел санкции против компании Shahed Aviation Industries, производящую беспилотники. Также были введены ограничения против главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, начальника отдела снабжения Минобороны Ирана Сайеда Куреиши и командующего Аэрокосмическими силами КСИР Сайеда Агаджани. До этого офис Зеленского сообщал об ударах по инфраструктуре в Киевской области с помощью дронов-камикадзе.

И Москва, и Тегеран отрицают поставки дронов от Ирана России. 5 ноября иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан говорил, что Иран передал России партию беспилотников до начала спецоперации на Украине. Позже директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявлял, что утверждения западных стран, будто Россия собирается производить у себя на территории иранские беспилотники, — «ни на чем не основанные предположения».