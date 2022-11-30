МИД назвал безосновательными сообщения о планах России делать БПЛА Ирана

МИД: сообщения о «планах» России производить иранские дроны ни на чем не основаны

О договоренности Москвы и Тегерана открыть в России производство боевых иранских беспилотников сообщала WP. В МИДе данные назвали безосновательными и отметили, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от восстановления СВПД

Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Утверждения западных стран, что Россия собирается производить на своей территории иранские беспилотники, ни на чем не основаны, ими Запад пытается отвлечь внимание от проблем вокруг восстановления иранской ядерной сделки (СВПД). Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщило, что Москва якобы договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотников на территории России.

По словам Ермакова, не было и никаких подтверждений «спекуляциям на тему якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию».

«Все это ни на чем не основанные предположения, погоня за «жареными» фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего «перезапуска» СВПД в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году», — подчеркнул дипломат.

В 2015 году Иран заключил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году США объявили о выходе из соглашения. После этого Иран начал обогащать уран выше дозволенного уровня.

WP еще в августе сообщила о поставках иранских дронов России. По данным издания, 19 августа российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников, которые способны нести боеприпасы для атак. О планах Ирана предоставить России до нескольких сотен дронов типа Shahed США заявляли в июле.

В Кремле эти данные называли «вбросом». Обвинения западных стран в экспорте иранских беспилотников в Россию представляют собой очередную дезинформационную кампанию, говорил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он пригрозил пересмотром отношений России и секретариата ООН в случае направления организацией экспертов для изучения БПЛА.

Власти Ирана также отрицали передачу России боевых дронов, однако в начале ноября сообщили, что передали Москве «ограниченное» число дронов до начала военной операции на Украине.

С 10 октября, после того как российские военные начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине, официальный Киев не единожды сообщал об атаках по объектам инфраструктуры при помощи БПЛА «Герань-2».