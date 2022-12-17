Рогов: на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол от осколков и дронов

На Запорожской АЭС начали строить защитный купол от дронов и осколков

Защитный купол устанавливают над хранилищем отработанных ядерных отходов для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, уточнил Рогов

Фото: vrogov / Telegram

На Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Пока он спасет от осколков и СВУ [самодельных взрывных устройств] с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что зона безопасности в районе ЗАЭС может быть установлена в ближайшее время. «Мы добиваемся прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона [ядерной безопасности] будет согласована и введена», — сказал он.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты ЗАЭС.

Станция, ранее находившаяся в юрисдикции Украины, теперь работает под управлением профильных российских ведомств. Руководит ею бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

С конца ноября Москва и МАГАТЭ ведут переговоры по созданию безопасной зоны. Как заявлял Гросси, одной из частей будущего соглашения является вывод вооружений со станции, «о чем просят украинцы».

Киев настаивает, что ЗАЭС должна быть «полностью демилитаризована» и передана под контроль украинского «Энергоатома». В МИД России указывали, что в случае создания зоны безопасности речь не идет о том, что российская сторона потеряет контроль над станцией или передаст его третьей стороне.

«Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.