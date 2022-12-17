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На Запорожской АЭС начали строить защитный купол от дронов и осколков

Рогов: на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол от осколков и дронов
Защитный купол устанавливают над хранилищем отработанных ядерных отходов для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, уточнил Рогов
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

На Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Пока он спасет от осколков и СВУ [самодельных взрывных устройств] с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что зона безопасности в районе ЗАЭС может быть установлена в ближайшее время. «Мы добиваемся прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона [ядерной безопасности] будет согласована и введена», — сказал он.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты ЗАЭС.

Станция, ранее находившаяся в юрисдикции Украины, теперь работает под управлением профильных российских ведомств. Руководит ею бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

С конца ноября Москва и МАГАТЭ ведут переговоры по созданию безопасной зоны. Как заявлял Гросси, одной из частей будущего соглашения является вывод вооружений со станции, «о чем просят украинцы».

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Киев настаивает, что ЗАЭС должна быть «полностью демилитаризована» и передана под контроль украинского «Энергоатома». В МИД России указывали, что в случае создания зоны безопасности речь не идет о том, что российская сторона потеряет контроль над станцией или передаст его третьей стороне.

«Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Владимир Рогов Запорожская АЭС купол дроны
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