Марочко сообщил о переброске спецподразделений ВСУ в район Артемовска

Украинское командование перебрасывает в район Артемовска (украинская сторона называет город Бахмутом) дополнительные спецподразделения, рассказал «РИА Новости» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО», — утверждает он.

По его словам, в задачи этих подразделений входит в том числе противодействия наступающим войскам и ведения маневренной обороны.

Марочко накануне заявил о подготовке украинских войск в Артемовске к боям в городе. Он отметил возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. 20 декабря Марочко сообщал, что украинские военные начали наносить удары по инфраструктуре города, прибегнув к тактике «выжженой земли».

Артемовск находится в северной части ДНР. Министерство обороны России и власти ДНР с начала декабря докладывают об успешном наступлении в районе Артемовска. Президент Украины Владимир Зеленский называл это направление одним из «самых горячих и болезненных» для ВСУ. 20 декабря он посетил город и встретился с украинскими военными на передовой.