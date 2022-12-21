Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS

Получив награду, которую президенту США передал украинский военный, Байден сказал, что это незаслуженно, но поблагодарил Зеленского

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский вручил медаль своему американскому коллеге Джо Байдену в Овальном кабинете Белого дома, сообщил в своем Twitter корреспондент Reuters Стив Холланд.

Холланд сообщил, что ее передал «украинский командир батареи HIMARS». «Ну, незаслуженно, но я ценю», — сказал Байден.

CNN уточняет, что это была награда, которую вручили военнослужащему, участвовавшему в боях в Донбассе. «Один парень, он действительно герой, настоящий капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену», — цитирует канал Зеленского.

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Зеленский прилетел в США вечером в среду, 21 декабря. Это его первый зарубежный визит с начала российской военной операции на Украине. Байден встретил Зеленского у Белого дома. Президент Украины приехал на встречу в свитере цвета хаки c гербом Украины. Байден приобнял Зеленского и заявил, что США поддерживают стремление Украины к «справедливому миру». Президент Украины в ответ поблагодарил Вашингтон за помощь.

После двусторонних переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию, затем Зеленский выступит в конгрессе, после чего покинет Вашингтон.

В день приезда украинского президента США объявили, что выделят Киеву до $1,85 млрд дополнительной военной помощи. Из этих средств $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot. В середине ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что всего к тому моменту Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

В Кремле ранее заявили, что не ждут позитивных сдвигов в позиции Киева по переговорам после визита Зеленского в США. «Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.