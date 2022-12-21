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Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS

Зеленский вручил Байдену медаль в Овальном кабинете
Получив награду, которую президенту США передал украинский военный, Байден сказал, что это незаслуженно, но поблагодарил Зеленского
Владимир Зеленский и&nbsp;Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский вручил медаль своему американскому коллеге Джо Байдену в Овальном кабинете Белого дома, сообщил в своем Twitter корреспондент Reuters Стив Холланд.

Холланд сообщил, что ее передал «украинский командир батареи HIMARS». «Ну, незаслуженно, но я ценю», — сказал Байден.

CNN уточняет, что это была награда, которую вручили военнослужащему, участвовавшему в боях в Донбассе. «Один парень, он действительно герой, настоящий капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену», — цитирует канал Зеленского.

Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS
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Зеленский прилетел в США вечером в среду, 21 декабря. Это его первый зарубежный визит с начала российской военной операции на Украине. Байден встретил Зеленского у Белого дома. Президент Украины приехал на встречу в свитере цвета хаки c гербом Украины. Байден приобнял Зеленского и заявил, что США поддерживают стремление Украины к «справедливому миру». Президент Украины в ответ поблагодарил Вашингтон за помощь.

После двусторонних переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию, затем Зеленский выступит в конгрессе, после чего покинет Вашингтон.

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В день приезда украинского президента США объявили, что выделят Киеву до $1,85 млрд дополнительной военной помощи. Из этих средств $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot. В середине ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что всего к тому моменту Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

В Кремле ранее заявили, что не ждут позитивных сдвигов в позиции Киева по переговорам после визита Зеленского в США. «Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Джо Байден медаль Белый дом Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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