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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили об ударах ВСУ по инфраструктуре Артемовска

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ наносят удары по инфраструктуре Артемовска

Украинские военные начали наносить удары по инфраструктуре и уцелевшим домам в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявил в своем телеграм-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике «выжженной земли» нанося удары по жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска. Удары наносятся всеми доступными средствами, невзирая на то, что там нет наших военнослужащих, и в подвальных помещениях находятся мирные жители», — написал Марочко.

Артемовск находится в северной части ДНР. В середине ноября Марочко заявил, что украинские войска отказались от наступления и перешли к глухой обороне под Артемовском. Однако 7 декабря он сообщил о стягивании ВСУ дополнительных войск к городу.

Минобороны России и власти ДНР с начала декабря докладывают об успешном наступлении в районе Артемовска. 1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские войска продвинулись в сторону города, установив огневой контроль над всеми ведущими к нему дорогами.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре говорил, что в районе Артемовска продолжаются «очень тяжелые бои». В начале декабря он назвал это направление для украинских сил одним из «самых горячих и болезненных».

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ЛНР Андрей Марочко Артемовск ВСУ Военная операция на Украине
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