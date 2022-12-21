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В ЛНР заявили о подготовке украинских войск в Артемовске к боям в городе

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ готовятся к активным боям внутри Артемовска
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к боям внутри Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале со ссылкой на данные разведки.

Он отметил возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. «Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения. — РБК)», — сообщил Марочко, добавив, что к работам на позициях украинских войск привлекают мирное население, в том числе женщин. По словам офицера НМ ЛНР, их чаще всего заставляют работать под угрозой насилия, но иногда «оплата производится продуктовыми и гигиеническими наборами, которые поставляют международные гуманитарные организации в виде бесплатной помощи».

Артемовск находится в северной части ДНР. 20 декабря Марочко сообщал, что украинские военные начали наносить удары по инфраструктуре города. По его словам, ВСУ стали прибегать к тактике «выжженной земли» и бить по жилым домам, транспортным развязкам и социально важным объектам.

Министерство обороны России и власти ДНР с начала декабря докладывают об успешном наступлении в районе Артемовска. Президент Украины Владимир Зеленский называл это направление одним из самых болезненных для ВСУ. 20 декабря он посетил город и встретился с бойцами на передовой.

Теги
Андрей Марочко ВСУ Артемовск Военная операция на Украине
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