Глава «Роскосмоса» Борисов: США предложили «руку помощи» после утечки на «Союзе» у МКС

Глава «Роскосмоса» рассказал о «руке помощи» США после утечки на «Союзе»

Фото: «Роскосмос»

Астронавты США предложили помощь российским космонавтам на МКС в ситуации с разгерметизацией системы охлаждения корабля «Союз МС-22», заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, общаясь с российским экипажем станции, передает ТАСС.

«Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся», — сказал он.

По словам Борисова, экипаж МКС подал всему миру пример, как надо работать вместе в сложных ситуациях. «Пусть многие политики поучатся у вас», — добавил глава «Роскосмоса».

15 декабря экипаж «Союза» сообщил о повреждении его внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. Корабль осмотрели и выявили утечку через отверстие в приборно-агрегатном отсеке размером 0,8 мм.

Плановые работы по внекорабельной деятельности из-за разгерметизации временно остановили. В частности, был отменен выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в день, когда обнаружилась утечка.

Спустя сутки после осмотра корабля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что температура на «Союзе» повысилась до плюс 50 градусов. «Роскосмос» и сам Борисов эту информацию опровергли. Позднее в госкорпорации уточнили, что температура колеблется от 28 до 30 градусов и не превышает допустимых значений.

«Роскосмос» сообщал, что необходимости в эвакуации космонавтов нет. «Превышение температурного режима в корабле «Союз МС-22» допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле», — сообщили в госкорпорации.

«Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории», «Роскосмос» сможет запустить резервный корабль к МКС для возвращения российского экипажа «Союза» 19 февраля 2023 года, говорил Борисов. По его словам, корабль уже находится на космодроме Байконур и проходит все проверки. Решение о дальнейших действиях примут ориентировочно 27 декабря, добавил он.