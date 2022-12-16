«РИА Новости» сообщило о росте температуры на «Союзе» у МКС до 50 °С

На «Союзе» фиксируются проблемы в системе охлаждения, после того как у него оказалась повреждена внешняя обшивка. «Роскосмос» позднее опроверг повышение температуры до плюс 50 градусов, отметив, что она поднялась до 30 градусов

Фото: «Роскосмос»

Из-за аварии в системе охлаждения температура в корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, поднялась за сутки до 50 градусов, сообщил «РИА Новости» информированный источник. Собеседник агентства добавил, что сотрудники «Роскосмоса» пытаются добиться ее снижения.

В «Роскосмосе» позднее опровергли эту информацию РБК. «Температура составила около плюс 30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима», — заявили в госкомпании.

Накануне космонавты зафиксировали повреждение внешней обшивки «Союза», в результате упало давление в системе охлаждения. Утром 16 декабря Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что температура в корабле превысила 30 градусов. Космонавты решили попытаться перенаправить потоки вентиляции.

Причиной повреждения обшивки корабля могло стать попадание микрометеорита в радиатор, которое влечет изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека «Союза», сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, других изменений на «Союзе», МКС или в американском сегменте нет.

Из-за разгерметизации внешнего контура сорвался выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Именно перед открытием входного люка сработал сигнализатор одной из систем диагностики «Союза». Их выход не состоялся уже второй раз: изначально он был запланирован на 25 ноября, но тогда была зафиксирована внештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров.