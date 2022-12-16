«РИА Новости» сообщило о росте температуры на «Союзе» у МКС до 50 °С

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 15:58
В Греции назвали условие для передачи Украине ЗРК С-300 Политика, 17:28
Глава ЦБ подтвердила планы по замене ИИС-1 и ИИС-2 на ИИС-3 Инвестиции, 17:20
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 17:14
Медиахолдинг Maer выступил на пресс-конференции в ТАСС Пресс-релиз, 17:06
Депутаты предложили освободить от мобилизации людей с ученой степенью Общество, 17:02
Мобилизованных предложили не штрафовать за просроченное оружие Политика, 17:01
Пять способов увеличить доход бюджета: от тюремной реформы до экосбора Партнерский проект, 17:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Крупные аудиторы начали отказываться от проведения проверок криптобирж Крипто, 16:56
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 16:51
Набиуллина сообщила о выходе большинства банков в прибыль Финансы, 16:49
Кипрский клуб объяснил отсутствие Кокорина в третьем матче подряд Спорт, 16:42
Как построить платформу для скоростной обработки данных РБК и Cloud, 16:38
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 16:38
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве Общество, 16:37
Общество ,  
0 

«РИА Новости» сообщило о росте температуры на «Союзе» у МКС до 50 °С

«РИА Новости»: температура на российском космическом корабле «Союз МС-22» выросла до 50 °С
На «Союзе» фиксируются проблемы в системе охлаждения, после того как у него оказалась повреждена внешняя обшивка. «Роскосмос» позднее опроверг повышение температуры до плюс 50 градусов, отметив, что она поднялась до 30 градусов
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Из-за аварии в системе охлаждения температура в корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, поднялась за сутки до 50 градусов, сообщил «РИА Новости» информированный источник. Собеседник агентства добавил, что сотрудники «Роскосмоса» пытаются добиться ее снижения.

В «Роскосмосе» позднее опровергли эту информацию РБК. «Температура составила около плюс 30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима», — заявили в госкомпании.

Накануне космонавты зафиксировали повреждение внешней обшивки «Союза», в результате упало давление в системе охлаждения. Утром 16 декабря Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что температура в корабле превысила 30 градусов. Космонавты решили попытаться перенаправить потоки вентиляции.

Причиной повреждения обшивки корабля могло стать попадание микрометеорита в радиатор, которое влечет изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека «Союза», сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, других изменений на «Союзе», МКС или в американском сегменте нет.

Из-за разгерметизации внешнего контура сорвался выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Именно перед открытием входного люка сработал сигнализатор одной из систем диагностики «Союза». Их выход не состоялся уже второй раз: изначально он был запланирован на 25 ноября, но тогда была зафиксирована внештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Роскосмос «Союз МС» МКС
Материалы по теме
«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки пристыкованного к МКС «Союза»
Общество
Глава «Роскосмоса» счел разговоры об уходе России с МКС преждевременными
Технологии и медиа
Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter