Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 16:02
Глава МИД Венгрии соощил о девяти странах, не поддержавших потолок на газ Политика, 18:29
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 18:26
Глава «Роскосмоса» назвал величину отверстия в отсеке «Союза» Технологии и медиа, 18:15
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 18:14
Суд не стал отменять штраф Шевчуку по делу о дискредитации армии Политика, 18:09
Движение машин на Крымском мосту возобновили после ремонтных работ Общество, 18:07
Все о криптобиржах: 15 простых вопросов Крипто, 18:07
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Сколько стоит одно колесо для карьерного самосвала РБК и Норникель, 18:03
Лучший футболист мира Бензема завершил карьеру в сборной Франции Спорт, 17:49
Американское подразделение Binance стало покупателем активов Voyager Крипто, 17:46
«Самолет» построит поселки в Подмосковье и город-курорт на юге России Недвижимость, 17:44
Путин утвердил приоритет мобилизованных при приеме на прежнюю работу Общество, 17:41
Как наладить документооборот на удаленке: нетривиальный сервис РБК и Trivio, 17:40
L'Equipe назвала ошибочно засчитанным гол Месси в финале ЧМ Спорт, 17:27
Технологии и медиа ,  
0 

Глава «Роскосмоса» назвал величину отверстия в отсеке «Союза»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов: размер отверстия в отсеке «Союза» составляет 0,8 мм
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Размер отверстия в приборно-агрегатном отсеке корабля «Союз МС-22» составляет 0,8 мм, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов «Известиям».

«Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть, где-то 0,8 мм, что, собственно, и привело к разгерметизации», — сказал он. Возможное место утечки нашли днем 19 декабря.

15 декабря экипаж корабля сообщил о повреждении его внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. Корабль осмотрели и выявили утечку охлаждающей жидкости. Плановые работы по внекорабельной деятельности временно остановили, также был отменен выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев не исключил, что утечка могла возникнуть при попадании микрометеорита.

Спустя сутки после осмотра «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что температура на корабле повысилась до плюс 50 градусов. «Роскосмос» и сам Борисов эту информацию опровергли. Позднее в госкорпорации уточнили, что температура колеблется от 28 до 30 градусов и не превышает допустимых значений.

Теги
Юрий Борисов Роскосмос «Союз МС» повреждение
Материалы по теме
«Роскосмос» нашел возможное место повреждения в отсеке «Союза»
Технологии и медиа
Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза
Политика
В «Роскосмосе» заявили о снижении температуры на корабле «Союз МС-22»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter