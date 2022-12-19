Глава «Роскосмоса» назвал величину отверстия в отсеке «Союза»

Фото: «Роскосмос»

Размер отверстия в приборно-агрегатном отсеке корабля «Союз МС-22» составляет 0,8 мм, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов «Известиям».

«Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть, где-то 0,8 мм, что, собственно, и привело к разгерметизации», — сказал он. Возможное место утечки нашли днем 19 декабря.

15 декабря экипаж корабля сообщил о повреждении его внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. Корабль осмотрели и выявили утечку охлаждающей жидкости. Плановые работы по внекорабельной деятельности временно остановили, также был отменен выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев не исключил, что утечка могла возникнуть при попадании микрометеорита.

Спустя сутки после осмотра «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что температура на корабле повысилась до плюс 50 градусов. «Роскосмос» и сам Борисов эту информацию опровергли. Позднее в госкорпорации уточнили, что температура колеблется от 28 до 30 градусов и не превышает допустимых значений.