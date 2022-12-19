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Роскосмос ускорит подготовку резервного корабля на смену «Союзу»

Резервный космический корабль для возвращения экипажа аварийного «Союза МС-22» может быть готов к запуску уже в феврале, а не в марте, как планировались ранее. Но решение о досрочном возвращении космонавтов еще не принято
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Роскосмос» сможет запустить резервный корабль к МКС для возвращения российского экипажа «Союза МС-22» с неисправной системой охлаждения не 16 марта, как планировалось ранее, а 19 февраля 2023 года. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории, то, конечно, у нас есть запасной вариант, у нас подготовлен будет корабль быстрее: вместо запланированного мартовского пуска мы его подготовим где-то к 19 февраля, он уже находится на космодроме Байконур, проходит все проверки», — сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Решение о дальнейших действиях будет принято ориентировочно 27 декабря, пояснил он.

«Комиссия будет решать, что будем делать. У нас для этого есть достаточно времени, спешки никакой нет, в конце декабря, я думаю, числа 27-го, специалисты — сейчас образованы две рабочие группы — решат, как мы будем выходить из этой ситуации», — добавил Борисов.

Он также рассказал о результатах предварительного осмотра повреждения «Союза МС-22».

«Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть — где-то 0,8 мм, что, собственно, и привело к разгерметизации», — добавил Борисов.

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Утечка из системы охлаждения пристыкованного к МКС «Союза МС-22» началась 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. В трансляции NASA было видно, как из «Союза МС-22» бьют фонтаны технической жидкости. На этот день был запланирован выход российских космонавтов в открытый космос, который отменили.

Экипаж корабля сообщил тогда о повреждении внешней обшивки и падения давления в системе охлаждения. Утечку мог вызвать микрометеорит, сообщил глава пилотируемых программ госкорпорации Сергей Крикалев.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что температура на корабле выросла до 50 градусов по Цельсию, «Роскосмос» это опровергал. Позже в госкорпорации говорили, что температура варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за допустимые значения.

«Роскосмос» в своем телеграм-канале сообщил, что необходимости в эвакуации космонавтов нет. «Превышение температурного режима в корабле «Союз МС-22» допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле», — сообщили в госкорпорации.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
МКС «Союз» космический корабль
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