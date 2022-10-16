Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах Соледара и Артемовска

Об отступлении основных сил ВСУ из Артемовска несколько дней назад сообщили в ЛНР. Зеленский накануне также говорил о тяжелой ситуации на этом направлении

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах Соледара и Артемовска (Бахмута). Накануне он сообщал, что в окрестностях Артемовска украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется уже несколько дней.

«Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Артемовск (на укр. Бахмут) — город в ДНР примерно в 60 км к северу от Донецка. Население города на начало 2021 года составляло 72 тыс. человек. Соледар — город в 10 км к северо-востоку от Артемовска. Население города на начало 2021 года составляло около 10 тыс. человек.

Активные бои на соледарском направлении продолжаются уже несколько месяцев. С начала сентября российские войска заняли несколько близлежащих к Артемовску сел, в том числе Кодему, Николаевку и Николаевку Вторую, Отрадовку, Веселую Долину, Иванград и Опытное.

5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска не могут удержать занятые ранее позиции в районе Артемовска и вынуждены отступать. Вместе с тем, по его словам, противник не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».

14 октября ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что войска республики готовятся войти в город, а основные подразделения ВСУ его покидают. Украинские силы начали уходить из Артемовска в ночь на 14 октября, утверждал собеседник агентства.