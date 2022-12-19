Суд не стал отменять штраф лидеру ДДТ Юрию Шевчуку на ₽50 тыс. за дискредитацию армии

Суд не стал отменять штраф Шевчуку по делу о дискредитации армии

Юрий Шевчук (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Верховный Суд Башкирии отказался отменить штраф лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по делу о дискредитации армии и отклонил апелляцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам судебного разбирательства Верховный Суд Республики Башкортостан оставил постановление районного суда без изменений, жалобу защитника — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Адвокат Шевчука Александр Передрук сообщил РБК, что планирует обжаловать решение. «Мы подадим жалобу в шестой кассационный суд общей юрисдикции и одновременно в Европейский Суд по правам человека», — сказал он.

В середине мая на Шевчука составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии после концерта в Уфе 18 мая. Во время концерта он выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании Родины. Петербургский суд несколько раз отправлял дело в Уфу для устранения нарушений при составлении протокола. 16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по административному делу о дискредитации армии и оштрафовал его на 50 тыс. руб.

В суде поясняли, что такое решение приняли, так как Шевчук задавал зрителям вопросы, которые побуждали их сомневаться в целях российской военной операции на Украине, и высказывал «негативные выражения» в адрес президента России Владимира Путина.

Защита артиста в конце августа обжаловала решение.

Передрук передал РБК текст заявления, из которого следовало, что суд «необоснованно лишил» Шевчука права на рассмотрение его дела по месту жительства и нарушил его конституционное право на свободу выражения мнения. Кроме того, инстанция проигнорировала нарушение права артиста на защиту при возбуждении дела.

В составленном на Шевчука протоколе говорилось, что административное правонарушение совершено путем публичного произнесения следующей речи: «Тяжелые времена очень. Сейчас люди убивают друг друга. Душа болит страшно. Мы против войны, а вы?» Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, а письменные объяснения свидетелей не являются допустимыми доказательствами, подчеркнула защита.

Сведения, которые изложили свидетели в своих письменных показаниях, противоречили протоколу об административном правонарушении, следовало из заявления. Шевчук «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации» во время выступления, сказано в протоколе. Свидетели говорили, что он сделал это перед началом концерта, утверждала защита.

Адвокаты также отказались считать доказательством видеозаписи, представленные в материалах дела. Кадры, по их словам, «не позволяют достоверно и объективно установить дату и время съемки», лицо, снявшее видео, также не установлено. В конце сентября жалобу сняли с рассмотрения и направили в суд первой инстанции для устранения недостатков. Передрук допускал, что материалы представили не в полном объеме или оформили их ненадлежащим образом.