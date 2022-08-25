Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука направила в Верховный суд Башкирии жалобу на назначение музыканту штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщил РБК адвокат исполнителя Александр Передрук.
Он также передал РБК текст заявления, из которого следует, что суд «необоснованно лишил» Шевчука права на рассмотрение его дела по месту жительства, нарушил конституционное право на свободу выражения мнения, а также не принял во внимание нарушение права исполнителя на защиту при возбуждении дела.
В протоколе об административном правонарушении Шевчука сказано, что административное правонарушение совершено путем публичного произнесения следующей речи: «Тяжелые времена очень. Сейчас люди убивают друг друга. Душа болит страшно. Мы против войны, а Вы?». По данным адвокатов, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, а письменные объяснения свидетелей не являются относимыми и допустимыми доказательствами.
Более того, защита указала, что письменные показания свидетелей противоречат протоколу об административном правонарушении, в котором утверждается, что Шевчук «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации» во время выступления, а не перед началом концерта, как говорили свидетели.
Кроме этого, по данным адвокатов, представленные в материалах дела видеозаписи «не позволяют достоверно и объективно установить дату и время съемки», а также не установлено лицо, производившее видеосъемку.
«Следовательно, имеющиеся в материалах дела видеозаписи не позволяют установить конкретное место и время событий, запечатленные на них. Сопоставить представленную видеозапись с иными источниками и документами не представляется возможным ввиду отсутствия в материалах дела таковых. В отсутствие иных доказательств видеозаписи не могли быть признаны достаточным доказательством события вменяемого Шевчуку правонарушения», — утверждает сторона защиты.
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