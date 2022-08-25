Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Шойгу вслед за Лавровым обсудил с французским коллегой Запорожскую АЭС Политика, 12:08
Основателя популярного ММА-промоушена из Чечни избили в Дагестане Спорт, 12:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:03
Минэк предложил упростить сделки с жильем несовершеннолетних Недвижимость, 12:00
Фетисов раскритиковал запрет НХЛ на вывоз Кубка Стэнли российским игроком Спорт, 11:57
Ефимов анонсировал расширение программы комплексного развития территорий Город, 11:50
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:48
Вильфанд предупредил об опасном обмелении рек России и угрозе судоходству Общество, 11:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как создать сильный бренд работодателя: 3 совета маркетологам — MIT Sloan Pro, 11:45
Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу Федотову Технологии и медиа, 11:42
Одноклубника Свечникова оштрафовали за вождение в нетрезвом виде Спорт, 11:39
В Красноярске внедрят новые подходы по повышению финансовой грамотности Пресс-релиз, 11:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:35
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока» Политика, 11:25
Общество ,  
0 

Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука направила в Верховный суд Башкирии жалобу на назначение музыканту штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщил РБК адвокат исполнителя Александр Передрук.

Он также передал РБК текст заявления, из которого следует, что суд «необоснованно лишил» Шевчука права на рассмотрение его дела по месту жительства, нарушил конституционное право на свободу выражения мнения, а также не принял во внимание нарушение права исполнителя на защиту при возбуждении дела.

В протоколе об административном правонарушении Шевчука сказано, что административное правонарушение совершено путем публичного произнесения следующей речи: «Тяжелые времена очень. Сейчас люди убивают друг друга. Душа болит страшно. Мы против войны, а Вы?». По данным адвокатов, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, а письменные объяснения свидетелей не являются относимыми и допустимыми доказательствами.

Более того, защита указала, что письменные показания свидетелей противоречат протоколу об административном правонарушении, в котором утверждается, что Шевчук «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации» во время выступления, а не перед началом концерта, как говорили свидетели.

Кроме этого, по данным адвокатов, представленные в материалах дела видеозаписи «не позволяют достоверно и объективно установить дату и время съемки», а также не установлено лицо, производившее видеосъемку.

«Следовательно, имеющиеся в материалах дела видеозаписи не позволяют установить конкретное место и время событий, запечатленные на них. Сопоставить представленную видеозапись с иными источниками и документами не представляется возможным ввиду отсутствия в материалах дела таковых. В отсутствие иных доказательств видеозаписи не могли быть признаны достаточным доказательством события вменяемого Шевчуку правонарушения», — утверждает сторона защиты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Что происходит с командами, зарплатой и мотивацией в фармкомпаниях
Исследования
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как получить шенген для поездок в Европу в 2022 году. Инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Mark Ashman / Getty Images Старые навыки, новые требования: как создать сильный бренд работодателя
Статьи
Pro
Фото: Win McNamee / Getty Images Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача
Инструкции

Материал дополняется.

Авторы
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter