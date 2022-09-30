Суд снял с рассмотрения жалобу Шевчука по делу о дискредитации армии

Музыканта оштрафовали по статье о дискредитации армии на 50 тыс. руб. после концерта в Уфе. По данным суда, Шевчук задавал посетителям вопросы, которые побуждали их сомневаться в целях спецоперации

Юрий Шевчук (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Жалоба лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на решение суда, согласно которому музыкант был оштрафован на 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России, снята с рассмотрения, передает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Материалы направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков», — говорится в сообщении.

Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук сообщил РБК, что Советский районный суд города Уфы вернул материалы дела из-за определенных недостатков, однако ему неизвестно, о каких конкретно идет речь.

«Вероятнее всего, речь идет о том, что материалы дела были представлены не в полном объеме, либо ненадлежащим образом оформлены. В этой связи Верховный суд посчитал невозможным рассматривать сейчас это дело. После того как районный суд устранит эти недостатки, жалоба будет рассмотрена. Для этого будет назначено еще одно судебное заседание», — рассказал адвокат музыканта.

Суд признал Шевчука виновным по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России) и назначил ему штраф в 50 тыс. руб. после концерта в Уфе 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина».

Позже суд объяснил свое решение тем, что Шевчук задавал посетителям концерта вопросы, которые побуждали их сомневаться в целях российской военной операции на Украине, а также высказывал «негативные выражения» в адрес президента России Владимира Путина.

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Сам Шевчук не смог прийти на заседание суда, так как находился на карантине после контакта с заболевшим COVID-19, но передал в суд антивоенное заявление, сообщал Передрук. В нем музыкант отметил, что всегда выступал против военных конфликтов во всем мире, а песню «Не стреляй» написал в 1980 году. «Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — говорится в тексте заявления.

25 августа защита музыканта направила жалобу на решение суда. В заявлении, переданном адвокатом Шевчука, указано, что суд «необоснованно лишил» музыканта права на рассмотрение его дела по месту жительства, нарушил конституционное право на свободу выражения мнения, а также не принял во внимание нарушение права исполнителя на защиту при возбуждении дела.

Также защита отметила, что письменные объяснения свидетелей не являются относимыми и допустимыми доказательствами вины музыканта, а представленные в материалах дела видеозаписи «не позволяют достоверно и объективно установить дату и время съемки», а также не установлено лицо, производившее видеосъемку.