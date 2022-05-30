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Суд вернул в полицию дело против Шевчука о дискредитации армии

Инстанция заявила, что в протоколе, составленном полицией Уфы, не описано событие правонарушения и «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС». Дело открыли после концерта в Уфе в середине мая
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Суд в Петербурге вернул полиции Уфы административное дело о дискредитации армии против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука из-за недостатков в составлении протокола, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении, как следует из протокола, художественного руководителя ООО «ДДТ» Юрия Шевчука, для устранения недостатков», — сообщили в пресс-службе.

Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии
Политика
Юрий Шевчук

Там пояснили, что в протоколе не описано событие правонарушения и «отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан». В пресс-службе отметили, что это существенный недостаток и его нельзя восполнить при рассмотрении материалов в суде.

Адвокат Шевчука Александр Передрук сообщил РБК, что защита пока не видела текст определения, но предположительно это связано с отсутствием в протоколе объективной стороны правонарушения. «В протоколе не указано, какие конкретно слова произнес Юрий Юлианович, почему они дискредитировали Вооруженные силы. Содержание протокола сводится к тому, что 18 мая во время выступления на концерте он дискредитировал ВС, совершил правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.3. Конечно, такой протокол невозможно рассматривать по существу, поскольку суд не может вместо полицейских формулировать аналог обвинительного заключения — протокол об административном правонарушении. Вероятнее всего, поэтому суд и вернул дело в отдел полиции», — сказал он.

На Шевчука составили административный протокол по статье КоАП о дискредитации армии после концерта в Уфе 18 мая. Продюсер Радмир Усаев рассказал, что после окончания мероприятия за кулисы пришли силовики и «изолировали» музыканта от группы, после чего провели беседу о направленности концерта и высказываниях солиста ДДТ. Шевчук во время концерта выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина».

Материалы полиция направила в Советский районный суд Уфы, однако музыкант заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение по месту жительства, в Санкт-Петербург. Он также отказался давать показания по этому делу.

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