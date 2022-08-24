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Суд объяснил штраф Шевчуку за дискредитацию армии

Суд счел, что Шевчук на концерте побуждал зрителей сомневаться в целях спецоперации
Во время майского концента в Уфе Юрий Шевчук задавал вопросы, которые «побуждали сомневаться» в целях спецоперации России на Украине, компроментируя их, решил суд. Также музыкант выразил «негативную оценку» решения президента *
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Лидер ДДТ Юрий Шевчук во время концерта в Уфе задавал зрителям вопросы, которые побуждали их сомневаться в целях специальной операции на Украине, а также высказывал «негативные выражения» в адрес президента России, говорится в мотивировочной части постановления Советского районного суда Уфы о штрафе для музыканта. Копию постановления суда предоставил РБК адвокат Шевчука Александр Передрук.

В середине августа этот суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тыс. руб. из-за высказываний музыканта на концерте в Уфе. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина». Передрук сообщил РБК, что защита музыканта планирует обжаловать этот штраф.

Суд оштрафовал Шевчука на ₽50 тыс. по делу о дискредитации армии
Политика
Юрий Шевчук

Из мотивировочного документа следует, что защита музыканта пыталась оспорить обвинение в дискредитации армии, ссылаясь на допущенные в деле формальные нарушения, а также на то, что Шевчук выражал собственное мнение, на что имеет право по Конституции. Однако суд аргументы защиты о формальных нарушениях отклонил, а высказывания Шевчука и вопросы, обращенные зрителям, признал дискредитацией.

«Задавая подобные вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных сил РФ при осуществлении СВО (специальной военной операции — РБК.) подменяя и компрометируя цели и задачи использования Вооруженных сил при осуществлении СВО. При этом необязательно озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» и «армия», — говорится в постановлении суда.

Также суд указал, что в экспертизе слов Шевчука, предоставленной стороной защиты, говорится, что в его выступлении была «негативная оценка решения президента Российской Федерации Путина В.В. о специальной военной операции на Украине, выраженная в имплицитной (неявной — РБК.) форме».

«Тот факт, что негативная оценка обличена в ироничную форму не влияет на правовую квалификацию действий Шевчука Ю.Ю.», — указывает суд.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Любовь Порываева Любовь Порываева
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