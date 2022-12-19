Движение машин на Крымском мосту возобновили после ремонтных работ

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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса.

«Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

О проведении ремонтных работ на дороге Минтранс предупреждал 16 декабря. Тогда сообщали, что 19 декабря движение будет ограничено, а с 13 до 18 по московскому времени полностью остановлено.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате погибли четыре человека, обрушилось два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин назвал взрыв терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, «насколько ему известно», не является заказчиком взрыва. ФСБ пришла к выводу, что организатором взрыва на мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов.

Ремонт моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета установили. Движение по отремонтированной части моста запустили в начале декабря. Вице-премьер Марат Хуснуллин решил заменить еще и четыре пролета неразрушенной стороны моста, так как они были деформированы.