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Зеленский заявил о «большом позитиве» в переговорах с Байденом по Patriot

Зеленский заявил, что «с большим позитивом» воспринимает переговоры с Байденом о Patriot
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Переговоры с президентом США Джо Байденом о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot движутся к положительному результату, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

«Мы об этом постоянно говорим [с президентом США Джо Байденом]. Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что «процесс идет» и он лично занимается вопросом поставок. Он сообщил, что договорился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном о поставках французских ЗРК Crotale. Пользоваться ими, по словам президента, военные пока не начали. «Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции. Это SAMP-T и другие зенитные установки», — заключил Зеленский.

Киев неоднократно просил США и союзников поставить ЗРК Patriot, которые используются как универсальное средство противовоздушной обороны. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что эти системы смогут защитить критическую инфраструктуру Украины.

Телеканал CNN сообщил 13 декабря со ссылкой на двух чиновников, что администрация Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot. Объявить о поставках могут уже на этой неделе, говорили собеседники телеканала. Перед тем как решение об отправке ЗРК одобрит глава государства, ее должен поддержать министр обороны Ллойд Остин. В Пентагоне поставки Киеву ЗРК Patriot в конце ноября исключили, однако источники CNN отмечали, что такое решение ожидается. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби 14 декабря также не подтвердил намерение США передать Patriot Украине.

Газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома писала, что Байден одобрит отправку Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot только после разъяснений со стороны Пентагона по вопросам о техническом обслуживании, законности передачи систем и влиянии этого на боеготовность США.

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Москва выступает против поставок Украине вооружений. Власти считают, что Запад «целенаправленно и старательно подливает масла в огонь». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что комплексы, если они будут поставлены Украине, станут законной целью российских военных.

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Владимир Зеленский Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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