CNN узнал о подготовке США к отправке ЗРК Patriot Украине

Решение об отправке зенитно-ракетных комплексов Patriot должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем президент США Джо Байден, указывает телеканал

ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чем может быть объявлено на этой неделе, передает CNN со ссылкой на двух анонимных чиновников и высокопоставленного представителя Белого дома. В конце ноября Пентагон заявлял, что не планирует поставлять эти системы Украине.

Поставка Киеву ЗРК Patriot должна быть одобрена главой Пентагона Ллойдом Остином перед тем, как решение будет утверждено Байденом. Три источника сообщили телеканалу, что сейчас ожидается одобрение со стороны министра обороны.

Киев ранее неоднократно просил западные страны поставить ему ЗРК Patriot, которые США и их союзники используют в качестве универсального средства противовоздушной обороны. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что эти системы смогут защитить критическую инфраструктуру Украины.

Телеканал указывает, что неясно, сколько пусковых установок может быть отправлено. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, обнаруживающий и отслеживающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления и до восьми пусковых установок, которые содержат четыре готовые к запуску ракеты.

При согласовании отправки ЗРК Patriot, как ожидается, будут доставлены в кратчайшие сроки, а украинцев обучат их использованию на базе США в немецком Графенвёре, говорят источники телеканала.

Проблемы, связанные с доставкой и эксплуатацией, «огромны», указывает телеканал. Подготовка ракетных батарей Patriot обычно занимает несколько месяцев, а для управления ими нужны десятки человек, говорится в статье. Как рассказал представитель американской администрации, ситуация, которая сложилась в последнее время, сподвигла Белый дом принять решение об отправке Patriot Украине.

В последние годы США отправляли Patriot в Саудовскую Аравию и Ирак для «противодействия угрозам со стороны Ирана и его ставленников», а также в Тихоокеанский регион для сдерживания Северной Кореи. В общей сложности эти системы приобрели более десяти союзников США, включая Германию, Японию и Израиль.

Москва неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США целенаправленно и старательно «подливают масла в огонь», а сами поставки «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». Военная помощь Запада, говорили в Кремле, не помешают России достичь целей спецоперации.