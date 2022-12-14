Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 16:03
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 21:13
Минцифры не поддержало запрет на удаленку для IT-специалистов за границей Политика, 20:58
Брянский губернатор сообщил о работе ПВО над городом Клинцы Политика, 20:55
Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в новый пакет помощи Киеву Политика, 20:52
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 20:49
В ЕС договорились о безвизовом режиме для Косово Политика, 20:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 20:26
Хуснуллин заявил о новом историческом рекорде по вводу жилья в России Недвижимость, 20:22
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 20:08
«РИА Новости» показало видео работы БМПТ «Терминатор» под Сватово Политика, 19:59
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 19:45
Почему подорожал биткоин и что будет дальше. Простые ответы в карточках Партнерский материал, 19:44
Москалькова сообщила о продолжающихся жалобах по мобилизации Общество, 19:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в новый пакет помощи Киеву

Представитель Белого дома Кирби: не подтверждаем данные о планах передачи Patriot Киеву
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Белый дом не может подтвердить сообщения о включении зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Киеву, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Как заявил Кирби, США работают над следующим пакетом военной помощи Украине и объявят о том, что в него войдет, когда будут к этому готовы, передает ТАСС.

О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, сообщил 13 декабря телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников. По его данным, о поставках может быть объявлено на этой неделе. При этом решение об отправке перед Байденом должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме того, Минобороны США должно предоставить главе государства разъяснения по вопросам о техническом обслуживании, отмечала The Washington Post.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненадежными сообщения СМИ, комментируя информацию о поставках. При этом он указал, что в случае передачи Киеву ЗРК станут законной целью российских сил.
 

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Джон Кирби Patriot Украина США Военная операция на Украине
Материалы по теме
WP узнала об условии одобрения Байденом поставок ЗРК Patriot Украине
Политика
Песков назвал ненадежными сообщения о поставках ЗРК Patriot Украине
Политика
Шольц рассказал о переговорах Варшавы и Берлина по размещению ЗРК Patriot
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter