Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в новый пакет помощи Киеву

ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Белый дом не может подтвердить сообщения о включении зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Киеву, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Как заявил Кирби, США работают над следующим пакетом военной помощи Украине и объявят о том, что в него войдет, когда будут к этому готовы, передает ТАСС.

О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, сообщил 13 декабря телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников. По его данным, о поставках может быть объявлено на этой неделе. При этом решение об отправке перед Байденом должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме того, Минобороны США должно предоставить главе государства разъяснения по вопросам о техническом обслуживании, отмечала The Washington Post.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненадежными сообщения СМИ, комментируя информацию о поставках. При этом он указал, что в случае передачи Киеву ЗРК станут законной целью российских сил.

