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В Пентагоне ответили посольству России о поставках ЗРК Patriot

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией, направляя Киеву ЗРК Patriot

США не ищут конфликта с Россией и сосредоточены на поставках необходимой Киеву помощи в области обороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции, трансляция шла на Youtube-канале оборонного ведомства.

Так Райдер ответил на заявление посольства России в Вашингтоне после публикации CNN. Телеканал со ссылкой на двух чиновников сообщил 13 декабря, что администрация президента США заканчивает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot. Об этом, по его информации, могли объявить уже на текущей неделе. В российском посольстве в ответ предупредили Соединенные Штаты о «непредсказуемых последствиях» этого шага. США и без поставок зенитно-ракетных комплексов «все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике» за счет отправки Украине оружия, обучения ее военных и передачи разведданных Киеву, добавили дипломаты.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — ответил пресс-секретарь в ходе брифинга.

Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине», добавил Райдер. Он подчеркнул, что речь идет об «оборонительных системах, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц». Говорить о возможности передачи Киеву ЗРК Patriot он отказался.

Позицию Райдера поддержала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Соединенные Штаты ни сейчас, ни до этого не находились в состоянии войны с Россией. Это я говорю в ответ на то, что мы слышали от России за последние сутки», — заявила она в ходе брифинга, который транслировался на странице американской администрации в Twitter. «Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину вместе с нашими союзниками и партнерами так долго, как это потребуется», — заверила пресс-секретарь.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге 15 декабря, говоря о возможных поставках Patriot заявила, что этот шаг приведет к эскалации конфликта и повысит риск прямого вовлечения армии США в конфликт.

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