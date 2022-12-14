WP узнала об условии одобрения Байденом поставок ЗРК Patriot Украине

Пентагон должен ответить на вопросы о техническом обслуживании, обучении украинцев и влиянии отправки систем Киеву на боеготовность США, пишет The Washington Post

ЗРК Patriot (Фото: raytheonmissilesanddefense.com)

Президент Джо Байден одобрит отправку Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot только после разъяснений со стороны Пентагона по вопросам о техническом обслуживании, законности передачи систем и влиянии этого на боеготовность США, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Министерство обороны США сейчас работает над параметрами учебной программы для украинцев по использованию ЗРК Patriot, которая, вероятно, будет проходить в Германии. В обычных условиях для подготовки кадров нужно более шести месяцев, пишет издание. Еще один источник газеты сказал, что системы планируется направить Киеву из запасов, а не за счет стоящих на вооружении у оперативных подразделений.

О том, что Белый дом завершает подготовку к отправке ЗРК Patriot Украине, накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников и высокопоставленного представителя Белого дома. Поставка должна быть одобрена главой Пентагона Ллойдом Остином и утверждена президентом США Джо Байденом. Сейчас ожидается одобрение министра обороны, указывал телеканал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ненадежными» сообщения СМИ о поставках ЗРК Patriot Киеву. «Безусловно [ЗРК станут легитимной целью]. Но я не стал бы пока комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная», — сказал представитель Кремля.